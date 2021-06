Morte di Luana: la perizia dice che il quadro elettrico era stato manomesso

Pubblicità

Meno sicurezza per aumentare la produttività. L’ipotesi accusatoria emersa fin dalle prime ore delle indagini sulla tragica morte di Luana D’Orazio, operaia 22 enne morta stritolata nel distretto tessile di Prato, sembra trovare una pesante conferma investigativa.

Lo confermerebbe anche la perizia effettuata alcuni giorni fa sul macchinario: il quadro elettrico dell’orditoio al quale stava lavorando Luana D’Orazio sarebbe stato manomesso. E’ quanto trapela dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte della giovane operaia dell’orditura di Oste di Montemurlo avvenuta lo scorso 3 maggio.

Secondo quanto emerso durante il sopralluogo dei periti, sarebbe stata accertata la manomissione del quadro elettrico per permettere il funzionamento della macchina che ha stritolato Luana anche senza che vi fosse la saracinesca di sicurezza abbassata. La relazione del perito potrebbe essere consegnata alla Procura della Repubblica di Prato già nei prossimi giorni.

Proprio ieri in procura a Prato era stata a lungo interrogata la titolare dell’azienda in cui è avvenuta la tragedia. Luana Coppini (per un tragica fatalità l’azienda si chiama proprio “Orditura Luana”), che fin dalle prime ore successive al dramma aveva detto di volersi occupare del bimbo della sua dipendente rimasto orfano, ieri ha risposto alle domande degli inquirenti.

Come noto la tesi accusatoria si concentra sulla saracinesca di protezione, un meccanismo che bloccando la produzione è garanzia di tutela per gli operai in caso di intoppi o errori. Secondo l’ipotesi dei pm la protezione era stata disinserita per ridurre i tempi di interruzione.

Resta inoltre da definire quale fosse la reale mansione di Luana D’Orazio assunta da poco e forse non titolata a lavorare da sola al macchinario ma solo in supporto ad operai più esperti.





