Morte di Michele Merlo, l’indagine dell’Ausl. I dubbi della famiglia

BOLOGNA – Vogliono capire, perchè la morte del figlio è un dramma che “ha ancora molte ombre, vogliamo chiarezza”, ripete il padre. Il figlio, Michele Merlo, giovane cantante, volto noto nel talent di Amici, è morto per una leucemia fulminante nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale Maggiore di Bologna. Ieri è stato il giorno del dolore per i genitori, Katia e Domenico. Ma rimane una domanda, un dubbio che corrode: “Si poteva salvare?”. Gli esperti dicono di sì, se diagnosticata in tempo. E’ questo il passaggio più delicato. La famiglia andrà fino in fondo, presenterà un esposto, chiederà l’autopsia sul corpo di Michele.

L’Ausl di Bologna ha aperto una indagine interna. “Sicuramente una denuncia la faremo partire noi, io e mia moglie abbiamo bisogno di sapere se tutto questo dolore si poteva evitare”, le parole del padre. Michele, 28 anni, era il loro unico figlio.

E’ morto Michele Merlo, il giovane artista di “Amici” non ce l’ha fatta di Giuseppe Baldessarro 07 Giugno 2021

La prima visita all’ospedale di Vergato

Mercoledì scorso, il giorno prima dell’operazione d’urgenza all’ospedale Maggiore, Michele Merlo era stato dimesso da un altro ospedale della provincia, al pronto soccorso di Vergato, sull’appennino bolognese. “Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto – ha raccontato il padre – Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa”.

Poi c’è l’audio che Michele manda alla fidanzata in cui dice, dopo essere stato visitato e dimesso: “Sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola”. Invece lui era stanco e ha continuato a stare male. Il suo ultimo post in Instagram, giovedì 3 giugno, recita: “Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.

“A Vergato gli hanno dato degli antibiotici da prendere: quando l’hanno mandato a casa aveva 38,5-39 di febbre. Ma non fidandosi, il giorno dopo ha chiamato il suo medico di famiglia a Bassano, che invece gli ha consigliato un altro antibiotico. Senza vederlo, però. La terapia iniziale era sbagliata a prescindere”, il racconto di Domenico Merlo. Il giorno dopo, cioè la sera fra giovedì e venerdì, il giovane cantante è stato operato per un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

Bologna, il padre di Michele Merlo: “Mio figlio mandato via dal pronto soccorso il giorno prima dell’operazione” di Rosario di Raimondo 06 Giugno 2021

Ausl, indagine interna

L’azienda sanitaria, si legge in una nota, “sentita anche la famiglia, sta ricostruendo la vicenda a partire dal primo accesso del giovane all’Ospedale di Vergato, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, e dove risulta essere stato visitato dal medico di continuità assistenziale. E’ in corso inoltre la ricostruzione puntuale del soccorso in emergenza avvenuto il giorno successivo che ha condotto all’intervento e al ricovero in Rianimazione. La direzione ha dato quindi mandato al Risk Manager aziendale di procedere ad attivare l’iter per un audit di rischio clinico”.





