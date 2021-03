Morte Teodosio Losito, sentita attrice del GF: “Fu vittima di una setta nata in casa di produzione tv”

Pubblicità

Pubblicità

Dalla casa del Grande Fratello Vip ai corridoi della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. La concorrente del reality Rosalinda Cannavò conosciuta come Adua Del Vesco è stata sentita come testimone in procura per oltre due ore nell’ambito di un’indagine sul suicidio del produttore televisivo Teodosio Losito, avvenuto nel 2019 a Roma.

CINEMA È morto lo sceneggiatore Teodosio Losito, fu l’autore di molte fiction con protagonista Garko 08 Gennaio 2019

L’attrice negli scorsi mesi, durante una conversazione notturna con il concorrente Massimiliano Morra, all’interno della casa del Grande Fratello, ha parlato di alcuni trascorsi condivisi e della conoscenza di Losito. Il dialogo ha portato alla luce l’esistenza di una presunta setta legata al contesto della casa di produzione Ares Film, di cui era titolare il compagno di Losito.

Stando a quanto raccontato davanti alle telecamere del Gf, diversi artisti collegati alla casa di produzione sarebbero stati soggiogati e obbligati a frequentare quegli ambienti, ritenuti una sorta di setta. Nella chiacchierata è stato toccato proprio il suicidio di Losito. Da qui l’apertura dell’inchiesta per istigazione al suicidio. Il fascicolo è sul tavolo del pubblico ministero Carlo Villani.





Go to Source

Tweet Share Pinterest