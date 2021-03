Morto a Biella dopo AstraZeneca, l’autopsia: “Problema cardiaco improvviso, nessun legame evidente col vaccino”

Pubblicità

Forse una morte cardiaca improvvisa che non ha lasciato segni di cause macroscopiche sul corpo. Né indizi che mettano in relazione il decesso con la somministrazione del vaccino. Non è stata individuata, insomma, la causa della morte di Sandro Tognatti, l’insegnante di 57 anni di Biella deceduto domenica mattina 14 ore dopo essere stato vaccinato con il siero di AstraZeneca.

AstraZeneca, la Regione Piemonte sospende un lotto del vaccino a titolo precauzionale dopo il decesso di un insegnante. L’Aifa: “Non c’è un nesso causale” di Paolo La Bua , Sara Strippoli 14 Marzo 2021

L’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Testi, in presenza di un consulente nominato dalla famiglia, non ha evidenziato trombi, come avvenuto in altri casi. Il cuore e gli altri organi si presentavano in un apparente stato di salute. Per ora non ci sono neppure segni evidenti che correlino il decesso con la somministrazione del vaccino che è stato comunque sospeso in via precauzionale. A fornire ulteriori risposte saranno gli esami istologici i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni.

La moglie del docente morto a Biella: “Mio marito credeva nel vaccino e bisogna continuare a crederci” dalla nostra inviata Federica Cravero 14 Marzo 2021

Tognatti insomma era effettivamente in salute così come aveva detto ai medici che l’avevano intervistato prima di vaccinarlo. L’ipotesi più probabile che fanno i medici legali alla luce dell’autopsia è che si sia trattato di una morte cardiaca improvvisa.

Stop ad AstraZeneca dopo una morte sospetta nel Biellese, poi la retromarcia: Regione nella bufera di Sara Strippoli 15 Marzo 2021

Tutti, amici e parenti, hanno descritto Sandro come un uomo nel pieno delle forze, mai ammalato e l’intera sua famiglia è stata vaccinata, senza alcuna conseguenza. La moglie Simona Riussi, insegnante di musica alle scuole medie di Cossato, ha ricevuto il vaccino lo stesso giorno, sabato scorso.

E’ stata vaccinata anche la figlia Ginevra, 23 anni, che dopo il diploma al Liceo musicale di Novara sta proseguendo gli studi di musica e ha cominciato a muovere i primi passi nell’insegnamento alle scuole elementari.Anche i genitori di Sandro, il papà Sergio, 85 anni e la mamma Lina, 81, sono stati vaccinati e stanno bene.

L’esame necroscopico è stato disposto domenica scorsa dalla procuratrice capo Teresa Angela Camelio che ha disposto anche il sequestro dell’intero lotto AstraZeneca con cui è stato vaccinato Tognatti. Mentre ieri i Nas in tutta Italia rintracciavano le fiale da bloccare è arrivata la decisione del governo di sospendere per cautela la somministrazione di AstraZeneca nell’intero Paese.

Il fascicolo d’indagine a Biella è stato aperto contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo. Ma la procuratrice ha precisato che non vi è alcuna evidenza al momento che possa mettere in relazione il siero anti Covid con il decesso dell’uomo.





