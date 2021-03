Morto Bunny Wailer, leggenda del reggae

Pubblicità

E’ morto Bunny Wailer, uno dei più importanti musicisti della scena reggae giamaicana. Insieme a Bob Marley e Peter Tosh aveva fondato i Wailers. Wailer, nato a Kingston il 10 aprile 1947 con il nome di Neville O’Riley Livingston, aveva dunque 73 anni ed era una delle voci ancora viventi dell’epoca d’oro del reggae, molto noto anche per la sua attività solista e anche per questo una delle figure artistiche più rispettate della Giamaica, la terra intorno alla quale la musica in levare ha intrecciato il suo destino fino a diventarne un sinonimo e lo strumento di diffusione culturale. Nel gruppo guidato da Bob Marley, Bunny Wailer era il più intransigente dal punto di vista della religione rastafariana, il più radicale anche nelle scelte politiche, tutti atteggiamenti che spiegheranno la sua uscita dalla band e l’avvio della carriera solista.

Bunny Wailer era nato a Kingston ma era cresciuto nel villaggio di Nine Mile a St. Ann, e proprio lì aveva conosciuto Bob Marley. Divennero amici accomunati dal destino di essere cresciuti in una famiglia monoparentale, Bunny allevato dal padre e Bob dalla madre. A Kingston, dove le due famiglie decisero di trasferirsi insieme, conobbero Joe Higgs che aveva appena raggiunto il successo e che gli diede le prime lezioni di canto insieme a Peter Tosh e a Junior Braithwaite, che sarebbero diventati loro sodali nei Wailers insieme alle due coriste Beverley Kelso e Cherry Smith.

Con il successo anche internazionale dei Wailers, già nel 1973, i primi problemi. Bunny Wailer non sopporta i ritmi e le regole dei tour, abbandona dopo il tour in Inghilterra e si rifiuta di continuare negli Stati Uniti, chiede invece di poter esibirsi con il gruppo soltanto nei concerti in Giamaica. Anche Tosh abbandona, la rottura è dietro l’angolo e Wailer avvia presto la sua fortunata carriera solista. Con il singolo Searching for love lancia una sua etichetta, la Solomonic, pubblica anche pezzi firmati dai Wailers e canta anche cover del vecchio gruppo ma non tornerà mai indietro.

Il 1976 è l’anno del suo album di debutto, Blackheart Man, che ottiene un grande successo di vendite. Accanto a lui in sala di registrazione appaiono anche Peter Tosh, la sezione ritmica dei Wailers e lo stesso Marley in una versione diversa del successo dei Wailers intitollato Dreamland. La sua intransigenza e la forte radicalizzazione politica diventa evidente con Protest, un album dichiaratamente politico con il quale Bunny Wailer si inserisce con la sua voce critica nel dibattito e nelle proteste che accompagnano quegli anni di crisi politica ed economica e di crescente violenza nel paese. Con Scheme of Things chiama alla lotta per il riconoscimento dei diritti comuni mentre con Follow Fashion Monkey critica gli afroamericani che scendono a patti con il modello di vita nordamericano. Con la sua versione piuttosto funky di Get Up Stand Up convince anche i rastafariani più scettici di continuare a lottare o che è ormai tempo di farlo.





