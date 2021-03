Morto “il Carletto” Tognoli, il ‘sindaco più sindaco’ della Milano del Dopoguerra che piaceva agli operai e agli industriali

Pubblicità

Per tutti Carletto, anzi “il Carletto” Tognoli. O anche “il Tognolino”. Forse il sindaco “più” sindaco della Milano del Dopoguerra, nel senso che molti altri ce ne sono stati e non pochi hanno lasciato il segno, ma “Tognolino è uno che c’è sempre”. Vale a dire che, nei suoi dieci anni da primo cittadino, dal 1976 al 1986, e cioè dalla Milano degli Anni di piombo e dei morti ammazzati in strada da rapinatori e terroristi, alla Milano da bere della Borsa che tirava, delle modelle e del Made in Italy, lo trovavi ovunque, con gli occhi sgranati dietro gli occhiali da vista extralarge. E cioè, non solo in cerimonie e occasioni ufficiali, ma all’inaugurazione della bocciofila; nelle serate all’osteria della Briosca, dove ancora si esibivano i cantanti della ligera, la vecchia mala; e a tavola con qualche industriale, finanziere o giornalista a mezzogiorno, e a cena con l’operaio più sconosciuto della periferia più lontana. Aveva un’idea speciale: risanare con la cultura la città. Concerti a prezzi popolari, investimenti nei teatri, il sodalizio con Giorgio Strehler e con il Piccolo, la Scala che apre a giovani e operai. E aveva un altro pallino: l’ecologia. Si deve a lui e all’assessore al Traffico Attilio Schemmari se Milano chiuse al traffico privato il centro, l’intera cosiddetta Cerchia dei Navigli. Oggi si direbbe che cercava la “sostenibilità”, ma aveva la vista lunga e ci sapeva fare.

Morto Carlo Tognoli, l’ex sindaco di Milano: aveva 82 anni, nei mesi scorsi colpito dal Covid 05 Marzo 2021

Non alto, spesso elegante, pronto al sorriso, nato in viale Romagna, papà morto in guerra in Russia. Sigaro, quasi sempre il mezzo toscano, in bocca nel dopo lavoro. Un aperitivo non diciamo tutte le sere, ma comunque non gli dispiaceva andare in Galleria – quando in piazza Duomo c’era al 19 l’ufficio dell’immanente segretario politico del Psi Bettino Craxi – e farsi un Americano, o uno Sbagliato. Piccole pause, ampiamente meritate, in giornate da stakanovista. Dentro Palazzo Marino, Tognoli diventò un po’ “robotico”, come scrisse Giorgio Bocca, nel senso che aveva tutto sotto controllo e dava cifre, dati, analisi su qualunque argomento dello scibile metropolitano. Aveva studiato da perito, aveva lavorato in aziende chimiche e a vent’anni s’era iscritto al Psi, quello di Pietro Nenni. Nell’anno della strage di piazza Fontana – 1969 – era lui il segretario cittadino del Psi a Milano, quando Aldo Aniasi, l’ex partigiano Iso, era sindaco, e sul sagrato della cattedrale si allinearono le bare delle vittime della bomba nazifascista. Poi, sette anni dopo, e dopo aver ricoperto vari incarichi come assessore, entrò lui nell’ufficio del primo piano affacciato su piazza San Fedele, il sancta sactorum, sostituendo Aniasi. E ci arrivò a 38 anni, quasi un enfant prodige, almeno per gli standard gerontocratici dell’Italia.

Era una giunta rossa, sostenuta dal Pci. Sembrava destinato a una bella carriera, e infatti era stato eurodeputato e ministro, ma non era proprio nel gruppo dei fedelissimi craxiani, quindi nella vera stanza dei bottoni non riuscì a entrare. E il primo maggio del 1992 lui e il suo successore, Paolo Pillitteri, organizzarono una conferenza stampa per respingere le accuse di mazzette che avevano portato in carcere – era l’inizio di Tangentopoli – alcuni portaborse del Psi. Là finì la carriera politica di “Tognolino” che, poco dopo, ricevette da Enrico Cuccia, il super banchiere delle Grandi Famiglie italiane, un incarico in Mediobanca. Sempre attivo, passione da giornalista per il giornalismo, era rimasto dietro le quinte, ma non invisibile. Presidente anni fa del museo della Scienza e della tecnica, incarichi di prestigio in un ospedale, lo scorso dicembre s’era ammalato, a 82 anni, di Covid. E, pochi anni prima, s’era rimesso da un leggero “colpo”.





