Morto il principe Filippo. L’amore di una vita: folgorò la tredicenne Elisabetta per difenderla dagli orecchioni

Pubblicità

Pubblicità

Durante gli anni bui della guerra, Elisabetta aveva cominciato un’appassionata corrispondenza con il cadetto Filippo conosciuto nel giugno del ’39. Quella che inizialmente poteva sembrare una comune cotta della tredicenne principessa, cominciò a trasformarsi in una vera e propria storia d’amore. Riuscirono a vedersi molto raramente durante la guerra, approfittando di incontri sporadici durante le licenze di Filippo, ma l’armistizio suggellò quella passione. I due erano cugini di terzo grado attraverso una parentela comune con la regina Vittoria, di secondo grado attraverso Cristiano IX di Danimarca.

Re Giorgio non era entusiasta di quella relazione, riteneva Elisabetta troppo giovane e temeva si trattasse di un’infatuazione per il primo uomo realmente conosciuto. Philip aveva poi sangue tedesco e in quel tempo non era davvero l’ideale per la principessa destinata al trono del Paese che aveva appena terminato di combatterli i tedeschi. I genitori cominciarono ad organizzare balli di Corte, non invitando appositamente il principe di Grecia. Nulla però riusciva a dividere Elisabetta da Filippo, che chiese ufficialmente al re la mano di sua figlia a Balmoral nella stagione della caccia. Giorgio VI acconsentì, a condizione però che fosse annunciato ufficialmente quando Elisabetta avesse raggiunto i 21 anni, allora la maggiore età.

Intanto opportunamente Filippo aveva rinunciato ai titoli di Grecia e Danimarca, all’alleanza con la corona greca, si era convertito dalla religione ortodossa a quella anglicana e naturalizzato cittadino britannico. In ultimo adottò il cognome materno Battenberg, anglicizzato in Mountbatten, abbandonando il suo: Schleswig-Holstein- Sonderburg-Glucksburg. Filippo fu promosso tenente all’età di soli 21 anni, fu uno dei più giovani ufficiali della marina britannica. Elisabetta compì la sua prima visita ufficiale oltremare nel 1947, allorché accompagnò i genitori in Sudafrica e Rhodesia del Sud. I genitori speravano che quella lontananza di quattro mesi potesse essere foriera di ripensamenti, ma nulla di questo avvenne. La principessa aveva nella sua cabina una foto incorniciata del suo amore lontano.

In quegli anni così difficili del dopoguerra, al ritorno della Principessa, l’annuncio del fidanzamento e del prossimo matrimonio con Filippo fu appreso con felicità e speranza di un futuro migliore per il Paese. Churchill dichiarò: «Il matrimonio reale sarà un lampo di colore sulla difficile strada che dobbiamo percorrere».

Alla vigilia delle nozze, che si celebrarono nell’Abbazia di Westminster il 20 novembre 1947, nei pub inglesi si diceva con soddisfazione: «È proprio un re modello». Fu un matrimonio all’insegna dell’austerità come la condizione del Paese nel dopoguerra imponeva. Nelle scuderie gli stallieri strigliavano e lustravano i famosi cavalli grigi di Windsor, sotto lo sguardo del capo stalliere reale, preoccupato per il razionamento dei viveri degli animali. Il più triste, Ronald Aubrey, il cuoco del re. Gli era stato ordinato un misero buffet freddo per il banchetto dell’indomani. Non sapeva darsi pace, era dal ’39 che sognava i pranzi e le cene che avrebbero celebrato la vittoria in guerra, per poi consolarsi pensando ai banchetti e ai festini per lo sposalizio di Elisabetta. Ora era lì nelle cucine di Buckingham Palace a contemplare i fornelli spenti.

Otto anni prima, in un giorno alla vigilia della Seconda guerra mondiale, la famiglia reale al completo si era recata al Royal Naval College di Dartmouth. Elisabetta aveva 13 anni e sua sorella Margaret 9. Li accompagnava il capitano Lord Louis Mountbatten, l’aiutante di campo navale del re. Quell’estate c’era una grande epidemia di orecchioni a Dartmouth e non era il caso di rischiare che le principesse ne fossero contagiate, per questo Mountbatten aveva invitato a casa del comandante suo nipote perché si occupasse di loro. Era il diciottenne principe Filippo di Grecia, appena diplomatosi come miglior cadetto del suo corso. Era alto e molto bello ed Elisabetta ne rimase colpita. Da quel giorno non avrebbe mai più guardato un uomo.





Go to Source

Tweet Share Pinterest