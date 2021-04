Morto il rapper Dmx, era stato ricoverato dopo un’overdose

Pubblicità

È morto DMX, uno dei rapper più popolari e di successo emersi negli anni ’90. Aveva 50 anni. Era stato ricoverato lo scorso 2 aprile a New York per un attacco di cuore provocato da una overdose.

DMX, il cui vero nome era Earl Simmons, era in stato vegetativo dal momento del suo ricovero. Da anni soffriva di dipendenza dalla droga e diverse volte era stato costretto a cancellare I suoi concerti e ricoverarsi in centri di disintossicazione.

“La musica di Earl ha ispirato molti fan in tutto il mondo e la sua eredità vivrà per sempre – ha detto la sua famiglia in una dichiarazione – Apprezziamo tutto l’amore e il supporto durante questo periodo incredibilmente difficile. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la perdita di nostro fratello, padre, zio e dell’uomo che il mondo conosceva come DMX. Condivideremo le informazioni sul suo servizio funebre una volta che i dettagli saranno stati definiti”.





