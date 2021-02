Pubblicità

Pubblicità

È morto questa mattina a Napoli Paolo Isotta, una delle più autorevoli voci della musicologia italiana. Autore di alcuni dei più importanti saggi sui massimi compositori italiani, da Paisiello a Rossini, da Donizetti a Verdi, Isotta aveva 70 anni (era nato il 18 ottobre del 1950) ed era professore emerito del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Era stato per tantissimi anni il critico musicale del Corriere della Sera.

La morte sarebbe stata improvvisa. Questa mattina la persona di servizio quando è giunta, come ogni mattina, nell’abitazione del critico musicale in Corso Vittorio Emanuele, non vedendolo uscire dalla sua stanza, è entrata e lo ha trovato ormai privo di vita.

Il critico amava profondamente Napoli, città dove era nato, e che non ha mai lasciato. Figlio di un avvocato civilista, ha frequentato il liceo Classico Umberto I del capoluogo campano e poi la facoltà di Giurisprudenza e di Lettere dell’Università Federico II di Napoli. I suoi studi musicali sono avvenuti sotto la guida del pianista Vincenzo Vitale, allievo di Alfred Cortot e maestro di pianisti celebri come Michele Campanella e Bruno Canino. Ha studiato anche composizione con Renato Parodi e Renato Dionisi. Isotta ha vissuto in quasi totale simbiosi con la musica, conoscendone gli aspetti più profondi nonché quelli squisitamente tecnici, entrando in contatto, spesso in maniera polemica, con i più grandi personaggi del mondo musicale internazionale.

Noto anche per la sua ‘vis polemica’, Isotta ha insegnato ai Conservatori di Reggio Calabria, Torino e Napoli, ma abbandonò l’insegnamento nel 1994 “per progressiva intolleranza verso gli allievi attuali”. La sua carriera di critico musicale iniziò invece al Giornale di Indro Montanelli, nel 1974, per poi passare al Corriere della Sera nel 1980, dove rimase fino alla pensione. In quegli anni pubblicò molti elzeviri che, grazie alla sua competenza e al suo stile di scrittura ricercato e raffinato, gli fecero vincere il Premiolino nel 1990.

Diresse con Piero Buscaroli le collane Musica e Storia per Mondadori e La Musica per Rusconi e scrisse anche diversi saggi su Antonio Caldara, Gioachino Rossini (I diamanti della corona del 1974 e Per una lettura de ‘Il Turco in Italia’ di Rossinì del 1984), sull’influenza della musica sull’opera di Thomas Mann (Il ventriloquo di Dio del 1983) e ancora su Paganini, sul direttore d’orchestra Victor De Sabata e l’Omaggio a Renata Tebaldi del 2002.

Paolo Isotta: “Basta critica musicale, ora mi dedico a Totò e Ovidio” Antonio Gnoli 06 Gennaio 2018

Poi il silenzio fino al 2014, quando apparve per Marsilio La virtù dell’elefante, un libro vincitore del Premio Acqui Storia nel 2015 in cui raccontò la sua lunga esperienza di critico musicale ma anche di uomo, togliendosi diversi sassolini dalle scarpe. “Non è il libro della mia vita, è il libro di una vita”, disse lo stesso Isotta ne La virtù dell’elefante, in cui pubblicò anche diverse foto della sua famiglia e dei suoi amati cani. A questo volume ne seguirono molti altri, fino a Verdi a Parigi pubblicato da Marsilio nel 2020.

Nota la sua polemica nei confronti del direttore d’orchestra Claudio Abbado che contrapponeva a Riccardo Muti del quale è stato grande amico fino a qualche anno fa. Ne La virtù dell’elefante dedicò ampio spazio sia ad Abbado che a Muti, dopo avere pubblicato nel 2013 un articolo fortemente critico nei confronti del direttore d’orchestra Daniel Harding e, indirettamente, di Claudio Abbado. Articolo che gli costò il divieto di entrare al Teatro alla Scala dopo che l’allora sovrintendente Stéphane Lissner lo dichiarò “persona non gradita”.

Dopo l’addio al Corriere della Sera del 16 ottobre 2015 con un famoso articolo apparso sul quotidiano di Via Solferino (“Torno a essere un musicista e null’altro che questo. Col presente articolo si chiude la mia attività di critico musicale svolta per più di quarantadue anni”), Isotta si dedicò allo studio e alla pubblicazione di nuovi libri, ma parallelamente collaborò con Il Fatto Quotidiano, dove scrisse di musica, cultura, politica e costume e, dal 2018, con Libero. Tra i premi ricevuti, nel 2017 c’è l’Isaiah Berlin, conferitogli “per altissimi meriti culturali”, dopo Mario Vargas Llosa, Ralf Dahrendorf, Giuseppe Galasso, Giovanni Sartori, Andrea Carandini e molti altri.

Tra i primi a commentare la scomparsa ldi Isotta, l’ex sindaco di Napoli e governatore campano Antonio Bassolino che sui social scrive: “L’improvvisa scomparsa di #PaoloIsotta è un grave lutto per la cultura italiana ed è per me un dolore grande. Tanto eravamo lontani per idee politiche e tanto eravamo accomunati dall’amore per Napoli e da una profonda stima reciproca. Mi mancherai molto, caro Paolo: un bacio”.

L’improvvisa scomparsa di #PaoloIsotta è un grave lutto per la cultura italiana ed è per me un dolore grande. Tanto eravamo lontani per idee politiche e tanto eravamo accomunati dall’amore per Napoli e da una profonda stima reciproca. Mi mancherai molto, caro Paolo: un bacio — Antonio Bassolino (@a_bassolino) February 12, 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest