Morto per Covid Michele Fusco, il giornalista che passava dallo sport alla politica innamorato del suo Milan

Non posso immaginare di non sentire più la tua voce ironica, di non poter più discutere di giornali e politica la mattina. ?@mic_fusco? sei stato un fratello e una delle intelligenze più taglienti e brillanti che la vita mi abbia regalato pic.twitter.com/9icQLkk1qY

— Mario Calabresi (@mariocalabresi) January 27, 2021