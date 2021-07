Morto Roberto Calasso, l’editore di Adelphi

Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale della casa editrice Adelphi è morto a Milano. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Con la sua attività, Adelphi è diventanta uno dei marchi più importanti nell’editoria. Proprio oggi escono in libreria i suoi ultimi titoli, Bobi e Memé Scianca in cui ha raccontat o i rapporti con Bobi Bazlen, fondatore di Adelphi, e i ricordi di infanzia a Firenze il 30 maggio 1941.

Nel 1962, insieme a Roberto Bazlen, detto Bobi, e Luciano Foà, elabora il programma di una nuova casa editrice. L’anno dopo nasce Adelphi, dove Calasso nel 1971 diventa direttore editoriale e nel 1990 consigliere delegato. Dal 1999 è anche presidente della stessa casa editrice. Per lo stesso marchio, traduce diverse opere, compresi Ecce homo di Nietzsche (1969) e Aforismi di Zürau di Franz Kafka (2004). A partire dagli anni Ottanta si dedica alla stesura di un’Opera non organica in più volumi in cui affiorano miti e fiosofia, ecco allora La rovina di Kasch (1983), Le nozze di Cadmo e Armonia (1988), Ka (1996), K. (2002), Il rosa Tiepolo (2006). La Folie Baudelaire (2008), L’ardore (2010), Il Cacciatore Celeste (2016), L’innominabile attuale (2017).