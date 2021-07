Morto Vincenzo, il 19enne investito da un pirata della strada denunciato da sua madre

E’ morto questo pomeriggio al San Gerardo di Monza il ragazzo di 19 anni che fu investito il 19 luglio scorso mentre era sulla moto con un amico a Senago (Milano) da un pirata della strada di 27 anni che fu poi denunciato dalla madre.

Madre coraggio denuncia figlio ‘pirata della strada’. Il plauso social: “Datele una medaglia”. Amputata gamba all’investito di Alberto Custodero e Lucia Landoni 18 Luglio 2021

Il ragazzo, rapper con il nome di Vins41, era stato ricoverato in gravissime condizioni e gli era stata amputata una gamba. Si aggrava, quindi, la posizione del pirata della strada, che era stato denunciato a piede libero per lesioni stradali gravissime, fuga a seguito di incidente e omissione di soccorso.

Stando alla ricostruzione dei Carabinieri di Arese, il 27enne avrebbe travolto frontalmente il motorino che arrivava dalla direzione opposta durante un sorpasso irregolare in un tratto di carreggiata con linea continua. Una volta a casa, in stato di choc, aveva raccontato alla madre di essere rimasto coinvolto in un grave incidente. A quel punto la donna aveva allertato immediatamente i militari.