MotoGp, Catalogna: vince Oliveira davanti a Zarco e Miller. Quartararo tradito dalla tuta, caduta per Rossi

BARCELLONA – Il portoghese Oliveira ringrazia la benzina “speciale” e il nuovo telaio Ktm: sul circuito del Montmelò prima domina e poi resiste all’impressionante ritorno di Zarco con la Ducati Pramac. Sul gradino più basso del podio sale una seconda moto di Borgo Panigale, quella dell’australiano Miller: l’altro francese Quartararo – cui si è incredibilmente aperta la cerniera della tuta a 3 giri dal termine – gli era finito davanti, ma è stato penalizzato di 3 secondi per aver tagliato la pista nel finale. Un terzo ducatista, Bagnaia, è il migliore degli italiani anche se si deve accontentare di un modesto 7° posto. Valentino Rossi è caduto a metà gara mentre navigava lontano: gli è stata fatale la curva 10, così come a Marc Marquez e Pol Espargaro. Con quest’altra delusione si avvicina il ritiro del Doc? In classifica, due transalpini sono davanti a tutti: il vantaggio di Quartararo su Zarco però è sceso a 17 punti. Dietro inseguono altre due Gp21, quelle di Jack (-28) e Pecco (-30). Morbidelli, dato tra i favoriti al via, non è andato oltre la nona posizione giusto davanti a un brillante Bastianini, migliore degli esordienti.

Il portoghese e la benzina ‘magica’: “Gara perfetta”

“Probabilmente una delle migliore gare della mia carriera”, esulta Oliveira, che nella stagione passata aveva già vinto in Austria e a Portimao. Miguel è stato tra i migliori durante tutto il fine-settimana, al termine delle prove aveva sottolineato i grandi progressi ottenuti col nuovo chassis e il combustibile francese. “Non è stato per niente facile, avevo alle spalle la pressione di un grande Quartararo. Mi ha passato, sono riuscito a tornare davanti, ho resistito a Zarco. E’ stato tutto perfetto”.

Dall’Igna: “La vittoria era alla nostra portata”

Il francese della Ducati Pramac sorride: “Una corsa molto bella, che sono quasi sempre riuscito a controllare. Ho perso un po’ di tempo per superare Miller, che era molto grintoso. Nel finale la ruota dietro scivolava molto: ho intuito che Fabio aveva qualche problema, peccato non essere riuscito ad attaccare Oliverira”. Per il suo team manager, Francesco Guidotti, “con mezzo giro in più avrebbe vinto”. Anche Gigi Dall’Igna, dg di Borgo Panigale, applaude il pilota: “Sono contento per il risultato delle nostre moto, anche se la vittoria era alla nostra portata. Col cielo nuvoloso è cambiata la temperatura, Bagnaia aveva messo la gomma media e ha sofferto molto: peccato”. Felice anche Miller: “Ero partito molto bene, per poi ho sbagliato marcia e perso qualche posizione”.

Oliveira con la Ktm si mette alla spalle Quartararo

In partenza si sono fatte subito sentire Ducati e Ktm con Miller e Oliveira, l’australiano in testa alla fine del primo giro ma poi il portoghese davanti con un secondo di vantaggio dopo 4 tornate. Quartararo è rimasto sorpreso, sperava di andarsene subito in fuga invece ha dovuto subire i sorpassi di Mir e di un elettrico Aleix Espargaro con l’Aprilia. Morbidelli, tra i favoriti alla vigilia, ha cominciato nel peggiore dei modi e Bagnaia non ha sfruttato la potenza del Desmodromico. Grande sofferenza per Valentino, scivolato addirittura al 17° posto, mentre Marc Marquez ha cominciato ad infilare un avversario dietro l’altro come ai bei tempi.

La rimonta del Cannibale finisce alla curva 10

La rimonta del Cannibale, che partiva dalla quinta fila ed aveva acciuffato un interessante 6° posto, è finita purtroppo alla curva 10 del 9° giro. Prima di lui sono finiti gambe all’aria anche l’altro pilota della Honda ufficiale, Pol Espargaro, e Petrucci con la Ktm. Il vantaggio di Oliveira, che aveva superato il secondo e 2 decimi, è andato progressivamente assottigliandosi: dopo 11 giri Quartararo, inesorabile nel suo rientro, gli soffiava sul collo a poco più di un decimo. Come il fratello, anche Aleix è caduto e nello stesso punto di Marquez. A metà gara il migliore degli italiani era Bagnaia (7°) mentre un altro ducatista – Bastianini – si è fatto largo, talentuoso e caparbio.

Rossi scivola, è il preludio dell’addio?

Nella seconda parte della corsa Quartararo ha provato ad andare a comandare però Oliveira non si è mica arreso, anzi: tornato davanti, il portoghese della Ktm ha cercato addirittura di staccare il leader del campionato, mentre alle spalle della coppia restavano incollati Mir insieme ai due ducatisti, Zarco e Miller. La curva 10 ha tradito anche un Valentino Rossi sempre più in difficoltà: era 13°, dietro ad Alex Marquez, è scivolato sul fianco sinistro finendo nella ghiaia. Mancavano 8 giri alla fine. Per il Doc un altro gp da dimenticare, e a questo punto aumentano le probabilità che si possa ritirare alla fine della stagione.

La cerniera ‘impazzita’ tradisce il francese

Mancavano 3 giri al termine e Zarco sulla retta del traguardo ha passato Quartararo, che nel tentativo di replicare è uscito di pista, rientrando poco dopo: ma nel frattempo gli si è aperta la tuta sul torace, il francese è stato costretto a restare col petto incollato al serbatoio per evitare che l’aria gli gonfiasse la tuta in maniera assai pericolosa. Ha tagliato il percorso, poi battagliato con Miller: 3° al traguardo, Fabio è stato penalizzato di 3 secondi. Il campione in carica Mir ha chiuso in quinta posizione, poi Vinales e Pecco. Deluso Morbidelli (9°), contento Bastianini (10°), mentre il suo compagno di squadra Marini è finito 12° e anche Savadori con l’Aprilia (15°) è andato a punti. Tra due settimane rivincita al Sachsenring.





