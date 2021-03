MotoGp, Qatar: pole position per Bagnaia, Rossi quarto

Francesco Bagnaia su Ducati partirà in pole position nel Gp del Qatar, prima prova del mondiale MotoGp in programma domani (ore 19 italiane) sul circuito di Losail. Il pilota torinese, alla prima pole della carriera, ha preceduto le Yamaha di Quartararo e Vinales, quarto Valentino Rossi su Yamaha Petronas. Quinto tempo per la Ducati di Miller, sesto Johann Zarco, settimo Franco Morbidelli con l’altra Yamaha Petronas che si lascia alle spalle l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro. Decimo il campione del mondo in carica Joan Mir su Suzuki.

“Sono felicissimo, vorrei abbracciare la mia ragazza e la mia famiglia. E’ stata una bellissima qualifica, sapevo che sarei potuto scendere sotto il muro dell’1’53″” ha detto Bagnaia, che ha strappato la pole con un fantastico 1’52″772. “E’ un tempo incredibile, non me l’aspettavo e sono rimasto quasi incredulo. E’ il miglior modo per iniziare la mia avventura con il team e per partire bene in gara domani”.

Soddisfatto anche Rossi: “Complimenti a Pecco, ha fatto un giro incredibile. Bravo, si merita la pole. Io sono molto contento, ho fatto un grande tempo, avevo un bel ritmo con il secondo set di gomme, peccato per la prima fila, forse si poteva fare, ma è difficile centrare il giro perfetto. Partire quarto è importante per la gara di domani”.