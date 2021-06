MotoGp, Zarco in pole nel Gp di Germania. Quartararo e Aleix Espargaro in prima fila

Pubblicità

SACHSENRING – Pole Ducati col francese del team Pramac, Johann Zarco, che poi cade nell’ultimo giro alla ricerca di un tempo da record. Un’Aprilia in prima fila – non accadeva dal Duemila! – grazie allo spagnolo Aleix Espargaro, terzo dietro al leader del Mondiale Fabio Quartararo. Un’altra Gp21 di Borgo Panigale (l’australiano Jack Miller, 4°) subito alle sue spalle. Moto italiane protagoniste sulla pista sassone, e i piloti? Nelle qualifiche dei migliori c’è solo Bagnaia, che chiude col 10° crono e domani partirà dalla quarta fila. Sfortunatissimo Franco Morbidelli, caduto nelle Q1 mentre stava per segnare il crono migliore e costretto al 18° posto in griglia. Valentino Rossi continua a navigare nelle retrovie: bocciato in Q1, per lui un anonimo 16° posto che vuole dire sesta fila.

Marquez si nasconde, sfortunato il ‘Morbido’

Leggera delusione da Marc Marquez, che nonostante i travagli dell’ultimo anno qui – dove ha vinto per 10 volte consecutive – partiva tra i favoriti: ma il Cannibale (5°) comincia dalla seconda fila, e sarà sicuramente tra i grandi protagonisti in gara. Al suo fianco, leggermente dietro, ci sarà Oliveira (6°): il portoghese, che ha vinto a Barcellona e fino alle qualifiche aveva fatto benissimo, si è un po’ perso nella lotta per chi prendeva la scia migliore. Dicono che questo percorso con tante curve e niente rettilinei non si adatti alle Rosse: invece ci sono 4 Ducati tra le migliori 10, perché Jorge Martin finisce 7° e apre una terza fila davanti a una coppia Honda, con Pol Espargaro e Nakagami. La prima Suzuki è quella di Rins, 11°.

Zarco, pole e capitombolo: 2 Ducati nelle prime 4

Zarco, il pilota esistenzialista che in classifica insegue il connazionale Quartararo, sorride nonostante il capitombolo finale: “Volevo provarci ancora, però alla curva 5 mi sono piegato troppo. Per fortuna non mi sono fatto nulla”, spiega. Con la sua caduta è stato uno sventolìo di bandiere gialle, e tra gli altri ci ha rimesso Bagnaia che stava facendo un bel giro. “Sono contentissimo, questa è una pista molto difficile”, esulta Johann. Che fa i complimenti a Francesco Guidotti e tutto il team Pramac. “Abbiamo lavorato bene, progredendo molto. Sul passo siamo ancora in difficoltà, ci preoccupa il consumo gomme. Ma partire davanti sarà importante. Quartararo andrà subito fortissimo, cercherò di non perderlo”.

Aprilia, una prima fila attesa da 21 anni

Il connazionale con la Yamaha ufficiale sembra felice a metà. “In questo fine-settimana non mi sono sentito benissimo, anche sul time-attack non ero al 100%. Ma l’obiettivo era partire dalla prima fila: ci siamo”, taglia corto Quartararo. Altra storia per Aleix Espargaro, che festa: “Sono 5 anni che in Aprilia stiamo facendo un lavoro spettacolare, ma il livello è altissimo e non è così facile essere protagonisti. Questo 3° tempo è un piccolo regalo: per noi, e tutti i nostri tifosi. L’importante però sarà fare bene domani in gara”. Una moto di Noale in prima fila, 21 anni dopo. Romano Albesiano, ingegnere e direttore tecnico, fa i complimenti ad Aleix: “E’ un grande pilota, qui si trova sempre a suo agio e anche in termini di gestione della corsa siamo fiduciosi. Quest’anno la moto va bene, ci aspettavamo un risultato del genere ed è arrivato”.





