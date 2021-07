Mou Day, lo Special One: “Romani sto arrivando” e l’aereo lo guida Dan Friedkin. I tifosi lo aspettano a Ciampino e a Trigoria

Pubblicità

E’ in ritardo di 40 minuti ma ci sono già centinaia di persone che lo stanno aspettando a Ciampino e a Trigoria. “Tifosi della Roma, sto arrivando”. Aveva annunciato sull’account Twitter della As Roma di Josè Mourinho, atteso oggi pomeriggio nella Capitale.

Parlando un po’ in inglese e un po’ in italiano, lo special one annuncia di aver fatto le valigie e di essere pronto ad imbarcarsi. Arriverà all’aeroporto di Ciampino alle ore 14 su un volo privato N1F della flotta dei Friedkin che sarà pilotato dal presidente in persona.

Arrivato a Trigoria per lui scatterà la quarantena e nei prossimi giorni è prevista la presentazione ufficiale.

Intanto aumentano i tifosi all’aeroporto di Ciampino, nell’area dedicata ai voli privati. A un paio d’ore dallo sbarco del tecnico, sono un centinaio i romanisti presenti, pronti a sfidare il caldo torrido pur di salutare lo Special One nei suoi primissimi momenti nella capitale.

Mourinho dovrebbe fare un saluto veloce alla gente presente, magari dall’interno della macchina che lo porterà poi a Trigoria, dove sarà poi più comodo per lui affacciarsi dalla terrazza del centro sportivo giallorosso che affaccia su piazzale Dino Viola, per salutare a quel punto con più tranquillità i tifosi che da alcune ore stanno arrivando.





