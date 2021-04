Mourinho, altro fallimento: il Tottenham lo esonera

Il Tottenham ha esonerato Josè Mourinho. Lo Special One paga il settimo posto degli Spurs in Premier League con cinque lunghezze di ritardo dal West Ham, quarto, oltre all’eliminazione prematura dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Fatale al tecnico portoghese l’ennesimo passo falso in campionato, il pareggio per 2-2 contro l’Everton di Ancelotti. Il portoghese, arrivato al Tottenham nel novembre 2019 al posto di Pochettino, ha un ingaggio da 17,5 milioni di euro all’anno, il secondo allenatore più pagato del mondo dopo Guardiola.

L’anticipazione era stata data dal ‘Telegraph’. Stamattina, il quotidiano britannico aveva riferito che l’allenatore portoghese era stato convocato dai vertici del club londinese. In particolare, il presidente del club, Daniel Levy, secondo il Telegraph intendeva agire in modo “drastico” a seguito dei deludenti risultati ottenuti dalla squadra nella seconda parte della stagione. Domenica 25 il Tottenham deve disputare la finale di coppa di Lega contro il Manchester City, in panchina ci sarà l’ex centrocampista Ryan Mason tecnico dell’under 23.