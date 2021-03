Mps, sulla morte di David Rossi a Siena indagherà una commissione parlamentare d’inchiesta

Pubblicità

A otto anni dalla scomparsa di David Rossi, manager del Monte dei Paschi di Siena, è stata approvata una commissione di inchiesta parlamentare per ricostruire cosa successe la notte del 6 marzo del 2013 quando il capo della comunizione della Banca Monte dei Paschi di Siena, precipitò da una finestra di Rocca Salimbeni morendo poco dopo sul selciato. Il via libera della Camera alla commissione parlamentare è avvenuto con 303 i voti favorevoli e 1 solo voto contrario.

“E’ una bella notizia – ha commentato Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi – non mi illudo, ma è una bella notizia. La cosa più importante da dire è che, oltre al fatto che ripartono le indagini, è che se il Parlamento ha ritenuto di intervenire è evidente che non è stato fatto tutto quello che c’era da fare. Adesso le mancanze e gli errori sono stati riconosciuti, perché altrimenti non sarebbe intervenuta la Commissione. Non sono più le illazioni della famiglia, ma un fatto. Spero veramente – ha aggiunto – che venga fatto un lavoro scrupoloso. Bisognerà vedere come indagheranno, come si muoveranno e come lavoreranno”.

Nei giorni della morte di David Rossi, Mps era al centro di una inchiesta della magistratura. Lui non era indagato anche se una decina di giorni prima la sua casa a Siena era stata perquisita dalla Guardia di Finanza assieme a quelle dell’ex presidente e dell’ex direttore generale di Banca Mps, Giuseppe Mussari e di Antonio Vigni, nell’ambito di un’indagine sull’acquisizione della Banca Antonveneta.

Tutte le inchieste che si sono succedute sulla morte di Rossi, tutti i fascicoli aperti da magistrati differenti hanno fino ad ora portato all’archiviazione del caso.

Ma la morte del giovane manager resta per molti aspetti un mistero ancora da spiegare: è stato davvero un suicidio? E’ vero che aveva tentato di uccidersi anche nei giorni precedenti? Sarà adesso la commissione d’inchiesta a cercare di ricostruire “fatti, atti e condotte commissive e omissive” che hanno portato al tragico volo di quella notte.





