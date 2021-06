Ms5, Conte annuncia: “Farò una proposta sul doppio mandato”

Pubblicità

Pubblicità

Giuseppe Conte presenterà una proposta sulla spinosa questione del doppio mandato che agita il Movimento Cinque Stelle . “Non è nello statuto e non sarà nel nuovo statuto, è nel codice etico: quando affronteremo il codice etico ce ne occuperemo. C’è la posizione di Grillo, da considerare, mi assumerò la responsabilità di formulare una proposta nel quadro della ragionevolezza e poi coinvolgeremo gli iscritti”, ha detto l’ex premier a “Mezz’ora in più”, su Rai Tre. dove fa sapere che non correrà nelle elezioni suppletive per un seggio di deputato in un collegio romano che si è recentemente liberato.

L’ex presidente del Consiglio, indicato da Beppe Grillo come capo politico in pectore del M5s, dice anche che ci sarà una nuova organizzazione: “Non avremo la forma del partito tradizionale, quella novecentesca, perchè sta attraversando un forte deficit. Avremo una struttura organizzativa in forma light ma ci sarà”, dice. E spiega che “sicuramente ci saranno nuovi organi che condivideranno la responsabilita’ politica con il nuovo leader. – Ci sara’ un consiglio nazionale formato da rappresentanti dei gruppi parlamentari, con una parte eletta direttamente dagli iscritti”.

“Andremo verso un sistema misto. Mi auguro ci sia un giusto mix tra una struttura, che avra’ una funzionalita’ piramidale, ed un ampio coinvolgimento degli iscritti. La democrazia diretta, partecipata – conclude Conte – deve continuare ad essere un caposaldo del Movimento cinque stelle”. Conte ha anche detto: “Ci avviciniamo a evento di presentazione, fra 7-10 giorni massimo, vorrei che ci fosse la presentazione, la proposta politica e il progetto complessivo”. Conte rilancia anche le linee di una riforma costituzionale che vuole proporre, rinnova l’appoggio al governo Draghi e il dialogo con il Pd ed Enrico Letta. Anche se alle comunali di Roma si augura la vittoria di Virginia Raggi. Anche se vuole ottenere il successo con l’appoggio del Pd. “Anche se – spiega – non dobbiamo sovrapporci al Pd perché abbiamo un altro dna”.

L’ex premier boccia però la proposta di ricreare un’alleanza di centrisinistra che ricalchi quella dell’Ulivo e propone di discutere invece per un patto a tre con Pd e Leu

Fino ad oggi Conte è stato in mezzo a due fuochi: : da una parte i maggiorenti del M5S con la testa già al 2023 (o prima?), quando scadranno i due mandati elettivi e quindi in teoria la propria carriera politica, ragione per la quale premono per deroghe o superamento dell’antica regola aurea; dall’altra Beppe Grillo, con il quale il lavoro per il nuovo Statuto e codice etico del M5S è coordinato e che anche nelle ultime ore ha posto il veto. La regola non si cambia, il divieto di superarre i due mandati resta: ne va dello spirito e della natura della sua creatura.

[[ge:rep-locali:repubblica:304935849]]

Inoltre l’ex premier deve fare sempre far ei conti con Davide Casaleggio. “Mi è spiaciuto che non sia stata presa una posizione netta e chiara su uno dei principi fondativi del Movimento 5 stelle ma anche della generazione politica necessaria ad un movimento. In questi tre-quattro mesi di leadership in pectore di Conte purtroppo questa linea non l’ho ancora vista, d’altra parte ho visto con piacere una presa di posizione chiara da parte di Beppe Grillo che ha ribadito la linea da tenersi su questo tema. Mi dispiacerebbe se fosse oggetto di trattativa economica” ha detto recentemente Casaleggio, intervenendo a ‘L’Ospite’ su Sky Tg24.

[[ge:rep-locali:repubblica:305116585]]

“Negli ultimi 16 mesi abbiamo assistito a violazioni di regole, metodi di partecipazione democratiche e principi fondativi del M5s. Era molto difficile restare in un contesto che ho conosciuto molto diverso e che ho contribuito a costruire con mio padre”, ha continuato. Dopo l’ordine del Garante della Privacy di consegnare i dati degli iscritti al M5S, il figlio di Gianroberto ha confermato che è iniziato “il trasferimento dei dati, è qualcosa che porta via tempo. Ci sono tantissimi faldoni, tanti siti, penso che nelle prossime settimane riusciremo a completare questo passaggio. La questione dei dati era legale”.

[[ge:rep-locali:repubblica:305355738]]

Anche per questo Conte fino ad oggi non aveva mai definito la questione. Ma, adesso,risolto anche il contenzioso si Rousseau, può annunciare la decisione. Tenendo conto sempre che derogare alla regola dei due mandati significa perdere fette di consenso tra i parlamentari al primo mandato, che sono più numerosi; non farlo equivale a mettersi contro big come Luigi Di Maio. Si parla da tempo di una possibile exit strategy di carriere alle assemblee elettive ‘locali’ per chi ha già fatto il bis, cioè soprattutto le Regioni, dove le indennità restano generose. Ma rimane una ipotesi.

[[ge:rep-locali:repubblica:304732835]]

Sullo sfondo, inoltre si staglia l’imgombrante figura di Alessandro Di Battista. L’ex deputato, che ha sempre un grande seguito nel Movimento, ha gia detto: “È avvilente leggere le dichiarazioni di moltissimi parlamentari del Movimento 5 Stelle che oggi a pandemia non ancora finita, con la classe media al collasso, con Confindustria che fa il bello ed il cattivo tempo e con una crisi sociale fuori dal comune, preferiscono metter bocca sulla regola del doppio mandato ovviamente con l’obiettivo di cancellarla e poter continuare a vivacchiare nelle Istituzioni”.

[[ge:rep-locali:repubblica:305116585]]

Nel suo attacco Di Battista 5 Stelle si riferiva, ad esempio, al senatore grillino Gianluca Castaldi, favorevole alla possibilità di rielezione dei parlamentari pentastellati, perchè è necessario “stare attenti a non cadere nella politica di professione e allo stesso fare in modo che l’esperienza e le capacità acquisite grazie a questo lavoro col passare del tempo vengano valorizzate”. Parole inaccettabili per Di Battista, che nel suo post sui social ricorda: “Ho sempre sostenuto (tra gli applausi scroscianti di tali revisionisti pro domo loro) che chi frequenta troppo il palazzo smette di occuparsi dei bisogni dei cittadini ed inizia ad occuparsi dei bisogni propri. La lotta alla politica professionista è già essa lotta politica”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest