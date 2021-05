Mugello, incidente in Moto3 per Dupasquier: è grave

MUGELLO – Drammatico incidente sulla pista del Mugello durante le qualifiche della Moto3: Jason Dupasquier, 19enne svizzero del team CarXspert PrustelGP, è caduto nell’ultimo giro delle Q2 e dopo un brutto volo è stato travolto dalle moto di altri due piloti che lo seguivano a poca distanza, il giapponese Ayumu Sasaki e lo spagnolo Jeremy Alcoba. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dall’équipe medica del motomondiale, guidata da Angel Charte: è rimasto per circa mezz’ora sull’asfalto assistito dai sanitari, prima di essere trasportato a bordo di un elicottero che qualche minuto più tardi ha raggiunto l’ospedale Careggi di Firenze. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

Dupasquier ha perso il controllo della sua Ktm subito all’uscita cieca dell’Arrabbiata 2, la curva numero 9 del circuito toscano: era nel mezzo di un gruppo di piloti lanciati alla ricerca del miglior crono per la griglia della gara in programma domani. Il primo ad investirlo è stato Sasaki, ventenne del team Tech3, poi il giovane è stato toccato anche dalla moto di Alcoba, che corre per Kommerling Gresini. “Stavamo prendendo velocità, quarta marcia, quello è un punto cieco: all’ultimo ho intravisto davanti a me Gabriel (Rodrigo) che rallentava improvvisamente, ho scartato sulla destra per evitarle di andargli contro e mi sono trovato Jason davanti: credo di averlo colpito alle gambe”, ha raccontato Jeremy ai microfoni di Sky. Alcoba e Sasaki, finiti a loro volta sull’asfalto, si sono rialzati senza apparenti conseguenze. “Rispetto ai miei tempi le condizioni di sicurezza sono molto migliorate rispetto ai miei tempi. Ma spero che quel ragazzo riesca a cavarsela. E’ un momento di grande tristezza”, ha commentato Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo, presente nel paddock del Mugello. Dopo una lunga attesa, intorno alle 14 con la pista di nuovo libera è cominciata la quarta sessione di prove libere della MotoGp.