Multa da 400 euro ciascuno ai sopravvissuti della valanga in Val Maira: hanno violato la zona arancione

Hanno violato le norme imposte dalla zona arancione gli scialpinisti sopravvissuti alla valanga che ha travolto Maurizio Orlandin, uno dei loro compagni, sabato mattina ad Acceglio in Valle Maira. Questa mattina i carabinieri hanno notificato a ognuno di loro il verbale con la multa da 400 euro prevista per la violazione delle regole anticontagio, un atto dovuto dal momento che la comitiva di scialpinisti non ha rispettato le disposizioni imposte per la zona arancione.

Un altro alpinista travolto da una valanga in valle Maira nel Cuneese. Morto lo sciatore investito ieri dalla neve di Cristina Palazzo 31 Gennaio 2021

Le regole prevedono infatti che l’attività in montagna sia autorizzata nel proprio comune, o nelle zone limitrofe e il comune non è montano o non c’è neve. La comitiva proveniva tutta dalla zona del Verbano e avrebbe dovuto raggiungere qualche vetta in quota all’interno della provincia, ma non era autorizzata a svolgere attività sportiva nel Cuneese.

La tragica morte di uno dei componenti della comitiva non può cambiare le regole previste per contenere la pandemia e i militari della stazione di Acceglio hanno provveduto alla notifica degli atti.