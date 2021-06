Muore a 20 anni per un malore Seid Visin: aveva giocato con Donnarumma nelle giovanili del Milan

Aveva giocato nelle giovanili del Milan – dov’era stato compagno di stanza del quasi coetaneo Gianluigi Donnarumma – e del Benevento, per poi decidere di abbandonare il professionismo e dedicarsi allo studio, continuando però a praticare il calcio a 5: Seid Visin, 20enne di origine etiope adottato da bambino da una coppia di Nocera Inferiore (in provincia di Salerno), è stato trovato morto nella propria abitazione in Campania.

L’Atletico Vitalica, la squadra di calcio a 5 di Sarno (sempre nel Salernitano) in cui militava Seid, ha voluto salutare pubblicamente, con un lungo post affidato a Facebook, un “talento enorme dal cuore fragile” Antonio Francese, dirigente della società, ha scritto: “Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del ‘tu’ alla palla restano impressi nella nostra mente. Nel cuore porteremo per sempre la tua discrezione e la refrattarietà a vedere il calcio come fonte di guadagno”.

Il giovane viene poi definito “decubertiano nell’animo. Hai fatto della partecipazione l’unica vera vittoria ricercata e la compagnia l’unico compenso di cui avevi bisogno. Oggi vai via come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. Sei e resterai nella storia di ciascuno di noi, perché eterni sono i legami di chi vuol bene senza chiedere nulla in cambio”. Il messaggio di saluto della squadra, condiviso dallo staff e dai compagni, si conclude così: “La bandiera dell’Atletico Vitalica oggi più che mai è ammainata. Lanciamo idealmente un pallone al cielo e se non tornerà indietro, sapremo chi ce lo avrà nascosto ancora una volta”.

Ma Seid non era amato solo sul campo di calcio: sui social si susseguono i ricordi delle tante persone che l’hanno conosciuto anche sui banchi di scuola e nella vita quotidiana, al di là della sua passione per il pallone. “Sei stato il mio alunno preferito e lo sarai sempre. Ti voglio bene” ha scritto uno dei suoi insegnanti e in un altro messaggio si legge che “ti ricorderò per sempre come il più dolce ed educato ragazzo che abbiamo avuto a casa nostra per il doposcuola”. In tanti lo definiscono “bravissimo e di grande talento” e “un vero fenomeno”, ma soprattutto “buono e speciale” e anche “attento e mai sopra le righe. Un gran bravo ragazzo”. Tra i messaggi di cordoglio spicca quello di Stefano Cirillo, titolare della scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata (nel Napoletano): “Sei stato la storia degli Azzurri, ora sei leggenda” ha scritto, postando varie foto dei primi passi di Seid nel mondo del calcio, tra cui una che lo ritrae accanto al noto procuratore Mino Raiola.

E un amico lo saluta così: “Ti aspetto questa notte nei sogni, per un’ennesima chiacchierata insolita e geniale. Difficilmente troverò di nuovo sul mio percorso una persona come te. Grazie per quello che mi hai saputo dare”.