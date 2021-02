Musei aperti, il ritorno della grande bellezza

Pubblicità

A Torino ingresso gratuito all’Egizio, posti esauriti per una settimana

Torino affamata di cultura, dopo tre mesi di porte sbarrate per i musei. E all’Egizio, che stamattina riapre e rimane aperto fino a venerdì, è già boom di prenotazioni: l’ingresso gratuito ha convinto centinaia di torinesi, tanto che la prima settimana di riapertura è già tutta esaurita, nonostante i giorni feriali (il weekend, anche in zona gialla, è per il momento off limits). Si potrà visitare, con modalità diverse, la gran parte dei musei regionali, comprese le residenze sabaude, che per l’occasione salteranno il giorno di riposo. Chiuso invece il Museo del Cinema, per lavori di manutenzione. (marina paglieri)

Milano, da mercoledì si riparte a tappe. Per Brera si parla del 9 febbraio

Saranno l’Hangar Bicocca e le Gallerie d’Italia i primi spazi milanesi museali a riaprire, mercoledì e giovedì. Prende tempo invece il Comune. «Stiamo organizzando accoglienza, comunicazione e accessibilità. E non ha senso riattivare tutto solo per i giorni feriali, con tanto di coprifuoco, dimenticandosi di chi lavora e delle famiglie. Al governo chiedo la riapertura anche per il sabato e le domeniche» spiega l’assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno. A breve comunque saranno riaperte le mostre in corso. Brera sta valutando invece di ricominciare il 9 febbraio. (chiara gatti)

Venezia, nella città disertata dai turisti l’arte se la prende comoda

Musei, riapertura lenta a Venezia. E solo per alcuni giorni alla settimana. Domani in Riviera del Brenta apre Villa Pisani con il suo splendido parco. Mercoledì tocca alla Galleria Franchetti. Dall’8 prime visite alle Gallerie dell’Accademia (con i capolavori di Giorgione e Tintoretto) mentre la Collezione Guggenheim riapre l’11, come Palazzo Grassi con la mostra su Henri Cartier-Bresson. Grande assente, tra le polemiche, la rete dei Musei civici. Tutti chiusi fino ad aprile per assenza di turisti: solo Palazzo Ducale e il Museo Correr potrebbero riaprire giovedì grasso, 11 febbraio. (francesco furlan)

A Genova c’è la fila per Michelangelo, ok alla proroga della mostra

Da oggi, solo nei giorni feriali e con ingressi contingentati, riaprono in Liguria i musei. Si riparte da Palazzo Ducale con la mostra “Michelangelo. Divino artista”. Fermata dopo una decina di giorni dall’inaugurazione, avrebbe dovuto chiudere a fine febbraio, ma ha ottenuto le autorizzazioni dai prestatori e rimarrà aperta fino al 2 maggio. Oggi le tre visite programmate sono già sold out. Mercoledì una nuova mostra sperimentale “Edipo. Io contagio”, in collaborazione con il Teatro nazionale di Genova. Aperti da oggi anche i musei statali di Palazzo Reale e Palazzo Spinola. (massimo minella)

Bologna, grazie agli orari a scacchiera, più visite nella stessa giornata

Si riparte piano. Senza turisti e con la chiusura nei week end, quando normalmente si fa il 70% dell’incasso, riaprono i battenti Musei civici e mostre. Il presidente dell’istituzione Musei Roberto Grandi ha studiato una scacchiera di orari per consentire più visite nello stesso giorno. Fa da apripista il museo Archeologico, che apre i battenti oggi, mentre per Mambo, Medievale e Collezioni comunali bisognerà attendere domani. Al via da Palazzo Pallavicini a Palazzo Albergati anche le mostre, con obbligo di prenotazione online, misurazione della temperatura e ingressi contingentati. (silvia bignami)

Roma: Colosseo, festa con un concerto, si manterrà anche lo streaming

Nella Capitale riaprono i musei della Roma antica e il Parco del Colosseo accoglie i visitatori con un concerto operistico dei giovani di Santa Cecilia (ore 12.30, anche in streaming). Flussi controllati di massimo 20 persone anche per Foro e Palatino. Porte aperte ai Musei Vaticani, dal lunedì al sabato, solo con prenotazione online, mentre ai Musei Capitolini riapre la mostra sui marmi Torlonia, oltre 90 capolavori esposti per la prima volta. Fra gli eventi della Galleria Borghese focus alle 12 su una nuova acquisizione, Danza Campestre di Guido Reni. (andrea penna)





