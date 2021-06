Musica, David Guetta vende i diritti alla Warner Music per 100 milioni di dollari

MILANO – David Guetta ha venduto il suo catalogo musicale a Warner Music Group per 100 milioni di dollari. L’artista e produttore, incoronato lo scorso anno miglior dj dal magazine internazionale DJ Mag e protagonista della scena dance ed elettronica di inizio anni 2000, con Warner ha siglato anche anche un accordo relativo ai prossimi brani realizzati. La cifra relativa all’operazione, non comunicata ufficialmente, è stata riportata dal Financial Times.

Noto al grande pubblico per le sue collaborazioni con artisti come Akon, Snoop Dogg, Rihanna, Kid Cudi e molti altri, Guetta ha venduto circa 50 milioni di dischi e ha all’attivo oltre 15 miliardi di ascolti su streaming. Nel suo palmares personale vanta anche anche due Grammy awards. Atualmente Guetta è l’ottavo artista per numero di ascolti mensili sulla piattaforma di streaming Spotify. Un segmento, quello dello streaming, ancora in forte espansione e che continua a spingere al rialzo i ricavi del settore, in aumento da sei anni consecutivi, con il 2020 che si è chiuso in rialzo del 7,4% a 21,6 miliardi di dollari.

“Sono molto contento della musica a cui sto lavorando e questo è il momento giusto per rinnovare la mia partnership creativa con il mio gruppo fidato alla Warner Music”, ha dichiarato Guetta.