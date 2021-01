Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata dai militari: timori di un colpo di stato

La leader del Myanmar Aung San Suu Kyi e altri alti esponenti del partito al governo sono stati arrestati in un raid: lo ha comunicato il portavoce della National League for Democracy al governo. La mossa è arrivata dopo giorni di crescente tensione tra il governo civile e il potente esercito che ha suscitato timori di un colpo di stato all’indomani di un’elezione che secondo l’esercito era fraudolenta.

Il portavoce Myo Nyunt ha detto al telefono a Reuters che Suu Kyi, il presidente Win Myint e altri leader erano stati “presi” nelle prime ore del mattino. “Voglio dire alla nostra gente di non rispondere in modo avventato e voglio che agiscano secondo la legge”, ha detto, aggiungendo che anche lui si aspettava di essere arrestato. Le linee telefoniche per Naypyitaw, la capitale, non erano raggiungibili già dal mattino.