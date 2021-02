Napoli, dieci municipalità e un milione di storie

Pubblicità

Pubblicità

Dieci Municipalità, trenta quartieri, un milione di storie. Repubblica arricchisce l’informazione digitale su Napoli dando voce ai suoi abitanti in maniera sempre più attenta e approfondita. Ogni giorno il nostro giornale raccoglie racconti e proteste, storie esemplari e problemi irrisolti. Da oggi inaugura una speciale sezione su napoli.repubblica.it.

È una lente di ingrandimento, una sonda calata in ogni strada, vicolo, piazza della città. Un osservatorio permanente aperto sul sito. Uno strumento a disposizione dei cittadini per segnalare iniziative e manifestazioni, ma anche per denunciare tutto quello che non va, dalle buche stradali alle scuole abbandonate nel degrado, dai trasporti alle opere mai completate. Inviate le vostre segnalazioni con foto e video a napoli@repubblica.it

Proprio dalle “grandi incompiute” parte l’iniziativa di Repubblica. Ne abbiamo individuata una in ogni Municipalità. Dal Parco della Marinella all’ex Sferisterio di Fuorigrotta, dall’auditorium di Scampia a Villa Ebe, dal Parco Troisi a San Giovanni a Teduccio alla Casa della socialità al Vomero. Storie di quartiere che sono solo le tessere di un mosaico più vasto, che vede in Bagnoli e in Napoli Est i poli dello sviluppo mancato. Dentro questi scenari generali che investono la città e l’area metropolitana, sviluppiamo un’informazione più capillare e ramificata, concentrata sulla vita di ciascun quartiere. Non solo i grandi temi, dunque. Piuttosto la vita minuta, quotidiana, di ciascuna Municipalità. Ne parliamo in primo luogo sul sito, ma troverete sviluppi a approfondimenti anche sull’edizione cartacea.

Repubblica ascolta e chiede sostegno e aiuto ai cittadini. Insieme, daremo forza e voce a tutti in ogni quartiere.





Go to Source

Tweet Share Pinterest