Napoli, “Fate Presto”: è polemica sul titolo che paragona l’emergenza della squadra di Gattuso al terremoto del 1980

“C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé.” Oscar Wilde lo fece dire a Dorian Gray e della frase si appropriò poi nella sua smania di presenzialismo anche Benito Mussolini, sintetizzandola in un concetto di più elementare comprensione per i suoi fanatici adepti. “Nel bene o nel male, purché se ne parli”. Ma la voglia matta di farsi un pizzico di pubblicità può giocare dei brutti scherzi, soprattutto se l’esibizionismo è finalizzato in maniera palese e niente affatto recondita ad “acchiappare” qualche clic in più sul web.

Per questo ha suscitato fastidio e anche un po’ di legittimo disgusto tra i lettori il post con cui una testata giornalistica locale ha assimilato l’emergenza del calcio Napoli a quella del tragico terremoto in Campania del 1980. Nell’inopportuno – eufemismo – tweet firmato di persona da Massimiliano Gallo (che del “Napolista” è il direttore responsabile), infatti, compare uno screenshot della prima pagina del “Mattino” di quel drammatico 26 novembre di 40 anni e mezzo fa. Titolo cubitale “Fate presto”, all’epoca utilizzato con grande professionalità come un drammatico appello per accelerare i soccorsi e salvare più vite possibili: con tante persone rimaste sotto alle macerie. @maxgallico, parole sue, lo ha invece utilizzato per “richiamare capziosamente la famiglia De Laurentiis a un intervento urgente”: che sarebbe poi il licenziamento del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del tecnico azzurro Rino Gattuso dopo la sconfitta in Coppa Italia con l’Atalanta.

L’accostamento fra una tragedia epocale e una brutta partita di calcio è stato ovviamente definito dai più “vergognoso e squallido”. Tantissimi messaggi di protesta e i commenti di biasimo. Capita a tutti di sbagliare. Ma dopo una quindicina di ore l’autore non ha avuto la decenza di riconoscere il suo errore e nemmeno di scusarsi, magari rimuovendo il suo orribile e mal riuscito cinguettio. “C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé.”. Già. Si vede che era proprio questo l’obiettivo del novello Dorian Gray: vendere l’anima per qualche clic in più.