Napoli, Fico: “Io sindaco? Farò il presidente della Camera fino a fine legislatura”

Poche parole pronunciate per togliere definitivamente dal tavolo il suo nome per la corsa a candidato sindaco di Napoli. “Io sindaco? Io farò il presidente della Camera fino alla fine della legislatura”. Così risponde Roberto Fico, il presidente della Camera in quota M5S. E si tira fuori dal totonomi per la candidatura nella sua città natale per guidare l’alleanza di centrosinistra allargata ai Cinque stelle.

L’ipotesi Fico era stata indicata da mesi in una terna, con l’ex ministro Gaetano Manfredi e il sottosegretario Enzo Amendola, anche se lui il diretto interessato non si era mai pronunciato. Lo fa ora a Compiano, in provincia di Parma, in occasione di una commemorazione dedicata a Ilaria Alpi. Che Fico fosse interessato alla poltrona di Palazzo San Giacomo, era noto a tanti nel suo entourage. Troppo delicato però il suo incarico, come terza carica dello Stato, alla vigilia della elezione a febbraio 2022 del presidente della Repubblica.

Ora il “no, grazie” di Fico poterebbe essere il segnale per sbloccare la candidatura di Manfredi che si è dichiarato indisponibile la settimana scorsa in una lettera in cui ha lanciato l’allarme per la situazione finanziaria del Comune, sull’orlo del dissesto. In questi giorni è partito un pressing dei vertici del PD e dell’M5s per convincere l’ex rettore.