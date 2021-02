Napoli, Fico: “M5s? Stiamo costruendo il futuro”

La sua candidatura non sembra all’orizzonte, oggi, dopo l’insediamento del governo Draghi. Ma il presidente della Camera Roberto Fico, in visita in una delle strutture sociali da lui periodicamente seguite – oggi é stata la volta della “Casa di Matteo” , al quartiere Vomero per la cura e l’assistenza di bambini affetti da gravi disabilità o patologie tumorali – rinnova il suo legame con Napoli e spiega che per la capitale del sud “c’è bisogno di un grande progetto di respiro nazionale”.

L’alleanza tra Pd e 5S continuerà anche per le amministrative? “Sì. Qui in generale, poiché ci sono state buone esperienze, così come al nazionale abbiamo avuto una buona condivisione di tematiche, per me è un’esperienza che deve continuare”. Sul travaglio delle espulsioni che dilania i 5 Stelle alza le mani, e non dice una parola. Ma sul futuro del Movimento, si sforza di essere rassicurante : “Lo stiamo costruendo, il futuro. Sono molto tranquillo da questo punto di vista”. “E per costruire si parte da tutto quello che abbiamo fatto in poco tempo. Che è tantissimo”.