Napoli, il magistrato Maresca sarà candidato sindaco: chiesta l’aspettativa al Csm per poter correre sostenuto dal centrodestra

Il magistrato Catello Maresca è pronto a candidarsi come sindaco di Napoli nello schieramento di centrodestra. Maresca, ex pm del pool anticamorra che indagò sulle ramificazioni del clan dei Casalesi, ha presentato al procuratore generale Luigi Riello, capo dell’ufficio dove attualmente presta servizio, la richiesta di aspettativa che è stata già inoltrata al Csm.

Comunali a Napoli, caso Maresca: il magistrato: “La mia imparzialità la dimostro in tribunale” di Alessio Gemma 25 Aprile 2021

Si tratta del passo fondamentale per poter poi formalizzare la candidatura, praticamente annunciata ormai da mesi scanditi da indiscrezioni e colloqui con i big della coalizione. Maresca vorrebbe correre come candidato civico, senza i simboli dei tre partiti, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Ma evidentemente nelle ultime ore anche gli ultimi dubbi sono stati sciolti e il magistrato ha deciso di oltrepassare il guado e scendere in campo per il dopo de Magistris.

Afferma Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli: “La scelta di mettersi in aspettativa da parte di Catello Maresca e’ la logica conseguenza di una campagna di ascolto condotta in città dalla quale sono derivate infinite richieste da parte di semplici cittadini a Maresca stesso di candidarsi a sindaco. Si apre una fase di riflessione corretta in cui istituzionalmente tutta questa responsabilità caricata sulle spalle va valutata e analizzata. Quello che è certo è che quella che si prepara e’una straordinaria opportunità per la città di Napoli di tornare a essere protagonista e capitale del Sud”.

Sergio Rastrelli, in lizza come possibile candidato di Fdi, sottolinea: “È finalmente l’ora della verità, e della chiarezza delle posizioni. Io rimetto la mia disponibilità personale nelle mani di Giorgia Meloni, con lo spirito e la cultura del militante. L’ unica condizione che ho sempre posto è che il mio nome non fosse divisivo, e che il centro destra corresse unito. Di là del ruolo, quindi, io ero e rimango convintamente a disposizione del centrodestra, ed attendo con assoluta serenità le decisioni del tavolo nazionale. Ove mai la richiesta di aspettativa di Maresca preludesse ad una sua candidatura con il supporto di tutto il centro destra, non potrei che esserne lieto. In una alleanza di progetto tra civismo e politica, i partiti possono essere l’anima ed i movimenti il motore del cambiamento. Per il bene della Città, ogni disponibilità personale deve fare sintesi, e divenire funzionale ad un progetto di vittoria”.





