Napoli, la denuncia: “Quanto è difficile per noi donne in Consiglio Comunale”

“Sono un esempio di tante storie. Di tante altre donne. Sono stata candidata al Comune cinque anni fa perché servivo. Ero considerata fresca, interessante, una bella candidatura. Ho preso quasi mille voti, ero la seconda dei non eletti. Non ce l’ho fatta ma credevo che la politica mi avrebbe coinvolto. Mi è stato detto: “Grazie, arrivederci. Torna a fare l’intellettuale”. Ho capito che con c’era stato un reale investimento su di me. Non lo dimenticherò mai”. Chiara Guida in consiglio comunale è entrata nel novembre 2019, tra le fila della Sinistra, al posto di Rosaria Galiero diventata assessora. Ieri su Repubblica ha denunciato la condizione di un’assemblea cittadina “sorda alla violenza sulle donne”, raccontando la fatica di essere considerata “una politica al pari dei colleghi maschi”.

Se il Consiglio Comunale di Napoli è sordo alla violenza sulle donne 15 Marzo 2021

Un consiglio comunale sessista? “Mi è sembrato di scrivere una verità – continua Guida – ho ricevuto tantissimi messaggi di donne ma anche di uomini che hanno letto la lettera. Ne ho viste e vissute tante. Partecipo a riunioni politiche in cui gli uomini fanno a gara a chi tra loro parla di più, pensando così di essere più importanti, ma magari non dicono niente. Io cerco di arrivare subito al punto”. La rabbia della consigliera dopo l’ultimo femminicidio di Ornella. E dopo l’8 marzo dedicato alle donne in consiglio comunale quando le è sembrato di “gridare nel vuoto”.

Non solo. Quel giorno una sua collega, la consigliera Laura Bismuto, scrisse su Fb: “Questo consiglio comunale è un’offesa per tutte le donne che dalla politica aspettano fatti, e non parole. Provo imbarazzo, in quest’aula. Sono sincera. Dovremmo confrontarci ogni giorno, tra noi, con gli assessori, e gli esponenti tutti delle altre istituzioni. Per sapere cosa si sta facendo concretamente per le donne. Perché la lotta alla violenza di genere passa per l’autonomia economica, per l’inserimento lavorativo, per il welfare familiare, per la scuola, per l’educazione ai sentimenti”.

Alessia Quaglietta, consigliera del Pd, riflette: “La rappresentanza femminile in consiglio è sproporzionata rispetto agli uomini. È un fatto. E poi quando ci sono da assegnare le presidenze di commissione, alle donne vanno spesso materie e competenze marginali. In questi cinque anni quanti racconti brutti ho sentito su donne che hanno raggiunto posizioni rilevanti. Anche io personalmente mi sono difesa da commenti di questo tipo: “Chissà che ha fatto per diventare consigliera, di chi è amica…”. Degli uomini non si dice mai”.

Per Elena De Gregorio, consigliera di Dema, “c’è una sorta di discriminazione sulle donne in politica, la volontà subdola di non farle emergere. In alcuni momenti anche per me non è stato facile manifestare le mie idee, le mie istanze. Non penso che il consiglio sia sessista, ma tutti in aula dovrebbero dare importanza a un tema così rilevante: le donne sono oggetto di una violenza spudorata. E noi donne dovremmo far sentire di più la nostra voce”.

Il presidente del consiglio Sandro Fucito condivide “le parole di Guida”, ricorda di “essersi fatto tramite in conferenza dei capigruppo della giornata delle donne”. Ma per Fucito “il consiglio comunale non è insensibile alla questione femminile. Forse tutti noi dovremmo dare un contributo affinché le discussioni siano più sentite, sia quando si parla di bilancio sia quando si parla di donne”. Qualche aneddoto rivela più di mille buone intenzioni. “Ho organizzato un’iniziativa con una famosa dottoressa – racconta la consigliera Guida – l’ho conosciuta a 20 anni quando facevo i comitati a difesa della legge 194. Un mio collega maschio mi ha chiesto: “Ma come fai a conoscerla?”. Ho pensato: “Come lo spiego a questo cretino che sono 20 anni che lotto su questi temi”. Allora dico che le quota rosa fanno schifo, ma servono. Altrimenti le donne in politica neanche ci sarebbero. Quel posto invece ci spetta”.





