Napoli, Ospedale del Mare: si licenzia il primario di Rianimazione

“È l’ultimo Angelus, e credetemi costa. Non posso farla lunga e quindi vado al cuore del problema: dal 10 aprile sono fuori dalla Asl Napol 1; licenziato (cioè, mi sono licenziato)”. Pio Zannetti, direttore di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale del Mare, saluta così in una lettera i colleghi anestesisti, annunciando l’addio al presidio di Ponticelli. Dimissioni che fanno rumore perché Zannetti è stato uno primari maggiormente impegnati fin dall’inizio nell’apertura della struttura fortemente voluta dal governatore Vincenzo De Luca. Ma proprio dall’Ospedale del Mare nei mesi scorsi, nel momento più difficile dell’emergenza Covid 19, sono arrivate proteste per la mancanza di mezzi e uomini. In 103, tra l’altro furono firmatari della replica alle parole del presidente della Regione che aveva definito farabutti alcuni medici che, secondo De Luca, avrebbero “nascosto i posti liberi in terapia intensiva Covid alle 20 per non fare nottata”. Parole che hanno indignato i rianimatori-anestesisti dell’ospedale di Ponticelli in prima linea contro un virus. Da qui la dura replica al presidente della Regione con una lettera aperta in cui i 103 camici bianchi hanno definito quanto detto da De Luca “affermazioni ingiustamente denigratorie e non consone al linguaggio istituzionale di presidente della Regione e di responsabile della sanità pubblica campana” e ribadito anche i problemi della struttura. Storie su cui, però, Zannetti non torna.

“Sono andato a presentare l’istanza con preavviso di 90 giorni, ma per motivi tecnici che non ho capito (e non voglio nemmeno capire) – rivela nell’addio il primario – il direttore generale (che ringrazio per la sensibilità e la comprensione nell’accogliermi e comprendere le motivazioni), ha preferito che avessero decorrenza immediata. E quindi la Asl accetta di rinunciare al periodo di preavviso e, appunto dal 10 aprile, sono fuori”.

Sulla decisione di Zannetti di licenziarsi, Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro ed ex commissario per la realizzazione dell’Ospedale del Mare dice: “Siamo stati a colloquio per un’ora, per me è una persona speciale. Mi ha detto che non ce la fa più, che è spremuto. Lo ringrazio per il lavoro che ha fatto per avviare l’Ospedale del Mare e poi durante la pandemia. Un lavoro straordinario, mi dispiace moltissimo ma posso solo prenderne atto”. Nel messaggio ai colleghi, Zannetti annuncia: “Avrò tempo e modo di parlare con molti di voi su quella che è la mia sofferenza e il mio senso di frustrazione in questo momento, ma ora non ho molte energie da spendere in parole e sensazioni. Ringrazio quanti hanno partecipato con me ad un sogno: modificare un modo di vedere la Sanità rabbioso, interessato, privo di cultura. Alcune cose le abbiamo realizzate, altre le stiamo realizzando, altre non sono realizzabili. I sogni sono così. Non so cosa accadrà nelle prossime ore, nè quali saranno le dinamiche di passaggio di consegne, di facenti funzioni. Provate a parlarne tra di voi e, per quello che posso (credo a questo punto poco), proverò a spiegare le vostre istanze. Perdonatemi – conclude – se mi fermo qui, ma al momento non trovo altre parole. Magari ci riuscirò nei prossimi giorni”.

A “Repubblica”, il primario aggiunge: “È un problema personale di stanchezza, di necessità di tirare un attimo il fiato dopo tanto combattere contro il Covid e contro i problemi della sanità. Da parte mia non c’è alcuna rivalsa”.







