Napoli, Pd e 5S sanciscono l’alleanza per le amministrative: “Insieme scriviamo una nuova storia”

Il Pd e il Movimento Cinque Stelle di Napoli si sono riuniti oggi per sancire definitivamente l’alleanza per le amministrative. I rappresentanti si sono incontrati in un bar di Posillipo per chiudere definitivamente l’accordo e saranno insieme a Napoli nella corsa per eleggere il nuovo sindaco. Per il M5S c’erano i parlamentari Alessandro Amitrano, Luigi Iovino, Gilda Sportiello, e i consiglieri di Municipalità Lorenzo Iorio e Fabio Greco, mentre per il Pd c’era il segretario di Napoli Marco Sarracino, il presidente metropolitano Paolo Mancuso e la segretaria dei Gd Ilaria Esposito.

L’incontro tra parlamentari del Movimento 5 Stelle e vertici napoletani del Pd che si è tenuto nel pomeriggio a Napoli “è un altro passo in avanti verso la stabilizzazione del progetto politico che si sta creando per Napoli tra le forze politiche che sostenevano il Conte 2”. Lo spiega Luigi Iovino, deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile regionale campano per i rapporti interni del Movimento, tra i presenti all’incontro che si è svolto oggi a Posillipo. “Il progetto – aggiunge Iovino – va avanti e sicuramente il lavoro da fare sarà tanto. Stiamo lavorando per avere il profili più alto possibile per governare Napoli, città che ha bisogno di una persona e di una squadra all’altezza di questo compito”.

“È stato un incontro molto proficuo. Esiste una sincera sintonia tra le nostre forze politiche”. Lo ha detto Marco Sarracino segretario del Pd di Napoli al termine della riunione con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. “Abbiamo discusso – ha detto Sarracino – delle priorità di cui in questo momento ha urgente bisogno la città: dalla lotta alle diseguaglianze a politiche di sviluppo in chiave ecosostenibile, dal miglioramento dei servizi minimi essenziali alla mobilitazione contro la criminalità organizzata. Vogliamo scrivere una nuova storia per Napoli lavorando ad una alleanza che ci auguriamo possa essere il primo passo di un percorso per la costruzione di un nuovo campo alternativo alla destra sovranista di Salvini, che ha sempre lavorato contro gli interessi e la tutela dei diritti dei cittadini del sud e di Napoli”.

E tra i nomi che nelle ultime ore continuano a circolare con insistenza come probabili candidati della coalizione, l’ex ministro Manfredi: “Su questo argomento non faccio dichiarazioni…”. Si trincera dietro un ‘no comment’ l’ex rettore della Federico II.