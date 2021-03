Napoli, Spadafora: “Candidarmi sindaco? Sarebbe sfida avvincente”

Vincenzo Spadafora non esclude la possibilità di una sua candidatura a sindaco di Napoli. A Omnibus su La7, l’esponente del Movimento 5 stelle spiega: “Da ministro ho sempre detto no, ma potrebbe essere una sfida avvincente. Vedremo quale sarà il dibattito. Sono nato e cresciuto a Napoli, vediamo cosa succederà”. Si potrebbe dunque preannunciare una competizione interna ai cinquestelle fra l’ex ministro dello Sport e il presidente della Camera Roberto Fico, sebbene quest’ultimo non abbia ancora ufficializzato la sua candidatura.

Il ritorno di Conte? Non sia solo un’operazione di comunicazione

Quanto ai dissidi interni al Movimento, Spadafora mette in guardia sulla leadership di Giuseppe Conte: “Può essere di grande aiuto – afferma – a patto che non sia solo un’operazione di comunicazione”, fatta solo “per coprire le nostre contraddizioni, i nostri problemi”. Di fatto, con la guida di Conte il M5S non potrà che collocarsi nell’area politica del centrosinistra. L’ex ministro dello Sport infatti ritiene “inevitabile” il dialogo con il Pd: “Mi sembra difficile chiedere al presidente Conte di guidare un Movimento 5 stelle che si collochi in un’area politica diversa da quella del centrosinistra”. E aggiunge: “Se resta questa legge elettorale, ma anche se dovesse arrivare un sistema proporzionale è inevitabile che noi si dialoghi nell’ambito del centrosinistra”.

Sì al perdono per i dissidenti

Spadafora, infine, commenta positivamente la proposta lanciata dal fondatore Beppe Grillo di un “perdono” per i dissidenti che non hanno votato la fiducia al governo Draghi e lancia un appello all’unità, basato sul principio della “rifondazione” del M5S: “Se parliamo di una rifondazione o di una evoluzione del Movimento, sarebbe meglio stare tutti insieme per capire verso quale direzione dobbiamo andare”. Ammette di essere “un po’ preoccupato per tutte queste espulsioni così immediate, anche se tra queste persone c’è chi ha sempre criticato il mio operato”. E si augura “che possa esserci un ripensamento e che si trovi in questa fase un momento di chiarimento”.