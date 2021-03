Napoli: uccide la moglie a coltellate e scappa, poi si costituisce

Una donna, Ornella Pinto di 40 anni, è morta dopo essere stata aggredita e accoltellata numerose volte dal suo compagno, Paolo Iacomino 43 anni. La vicenda è accaduta nella notte nel quartiere di San Carlo all’Arena a Napoli. La donna ricoverata in codice rosso al Cardarelli alle 5 del mattino, era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’interno dell’ospedale. Durante le prime fasi dell’azione dei sanitari il suo cuore si è fermato due volte.

L’aggressore, Pinotto Iacomino, 43 anni, si è costituito alle 7 del mattino ai carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dopo aver tentato di fuggire. Al momento è in stato di fermo, in attesa delle decisioni del pm. Ancora oscuri i motivi del gesto.

“Ho ucciso mia moglie a Napoli” ha detto Iacomino al comandante della stazione carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, che questa mattina alle 7 circa gli ha aperto la porta della caserma. “Mi sono venuto a costituire”. Dopo aver inferto 12 coltellate alla donna nel loro appartamento di via Filippo Cavolino, l’uomo ha iniziato a fuggire in auto, convinto di aver provocato il decesso di Ornella Pinto. La donna invece è morta dopo il ricovero e il tentativo dei chirurghi di salvarle la vita con un intervento. Iacomino sarà sentito questo pomeriggio dal pm Neri di Terni, ora la sua posizione si aggrava.