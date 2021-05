Napoli-Udinese 5-1, gli azzurri salgono al secondo posto e vedono la Champions

Pubblicità

NAPOLI – Il Napoli sfrutta nel migliore dei modi il calendario: per l’ottavo anno di fila batte in casa (5-1) l’Udinese e tiene saldamente entrambi i piedi in zona Champions salendo, almeno per una notte, al 2° posto. Non c’è stata storia al Maradona: vuoi per la differenza di valori tecnici, vuoi per le diverse motivazioni, gli azzurri hanno dominato, divertendosi, nella ripresa, a dilagare. L’Udinese, tenuta in piedi da una prodezza di Okaka, ha tentato di restare in partita fino all’inizio del secondo tempo, ma dopo aver fatto harakiri per colpa di un errore nella ripartenza dal basso si è, di fatto, consegnata agli avversari.

<< La cronaca della gara>>

Gattuso rilancia Bakayoko e Lozano

Rispetto alla gara con lo Spezia Gattuso ha cambiato solo due pedine preferendo Bakayoko a Demme in mediana e Lozano a Politano sull’out di destra. Sul fronte opposto Gotti, privo degli infortunati Nuytinck e Arslan, ha deciso di mettere Zeegelaar a fare il terzo di sinistro in difesa e ha dato una maglia a Makengo a centrocampo.

Zielinski-Fabian, micidiale uno-due in 3′

Com’era prevedibile, il Napoli ha fatto la partita fin dalle prime battute e, dopo aver fatto le prove generali con Di Lorenzo e Osimhen sugli sviluppi di due corner, è passato (28′): gran parte del merito va attribuita a Osimhen che è andato via al limite a Walace e ha calciato addosso a Musso che non ha potuto far altro che respingere la palla sui piedi di Zielinski che ha comodamente insaccato. Sulle ali dell’entusiasmo, gli azzurri hanno insistito e, dopo appena 3′, hanno raddoppiato con un gran sinistro a giro di Fabian Ruiz, smarcato al limite da Zielinski.

Okaka riapre il match prima dell’intervallo

Il Napoli ha pensato inconsciamente di aver già chiuso la pratica e al 41′, invece, è stato riportato mentalmente sul campo da Okaka che ha ridotto il punteggio con un gran bel gol: ha ricevuto il pallone al limite, spalle alla porta, da de Paul e lo ha scagliato in rete con un gran bel destro in diagonale, eludendo anche la marcatura di Manolas.

Lozano chiude i giochi

Il Napoli è tornato dagli spogliatoi intenzionato a chiudere i conti e ha subito sfiorato l’obiettivo con Lozano e Insigne. Viste le difficoltà dei suoi, Gotti ha provato ad alleggerire la pressione azzurra mettendo una seconda punta di ruolo, Forestieri, accanto a Okaka e ha rivisto la squadra con l’inserimento a sinistra di Ouwejan, l’abbassamento di Pereyra a centrocampo e l’arretramento di Struger Larsen tra i tre di difesa. Appena 1′ dopo il cambio tattico, però è stato tradito da Musso che ha sbagliato un rinvio offrendo a Lozano su un piatto d’argento la palla per il 3-1 (56′).

Poker di Di Lorenzo, Insigne: traversa e gol

L’Udinese ha affidato la reazione d’orgoglio a Ouwejan che prima ha colpito la parte alta della traversa con un cross e poi ha spedito di poco a lato un bel sinistro in diagonale. Il Napoli ha capito di non poter scherzare e, dopo aver impegnato ancora Musso con un contropiede di Osimhen, ha calato il poker con Di Lorenzo, lesto a riprendere una corta respinta del portiere bianconero su un colpo di testa di Manolas su angolo di Zielinski. Gli azzurri non si sono fermati e hanno approfittato della verve di di Politano, entrato al posto di Lozano, per incrementare ulteriormente il bottino. Dal piede del tornante è prima scaturito l’assist per la traversa colpita da Insigne con un forte destro da fuori e poi il gol del 5-1 segnato alla scadere proprio da Insigne che ha ripreso un tiro dell’ex Inter, rimpallato da Samir e Larsen. Il Napoli quindi continua a correre verso l’Europa che conta a suon di goleade. Per Juve e Lazio che inseguono sicuramente un messaggio scoraggiante.

NAPOLI-UDINESE 5-1 (2-1)

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (38′ st Mario Rui), Ruiz, Bakayoko (38′ st Demme), Lozano (30′ st Politano), Zielinski (30′ st Elmas), Insigne, Osimhen (25′ st Mertens). (25 Ospina, 16 Contini, 38 Costanzo, 3 Zedadka, 56 D’Agostino, 61 Labriola, 37 Petagna). All.: Gattuso.

Udinese (5-3-1-1): Musso, Becao (9′ st Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (30′ st Samir), Molina, De Paul, Walace (9′ st Forestieri), Makengo (40′ st Palumbo), Larsen, Pereyra, Okaka (30′ st Micin). (96 Scuffet, 31 Gasparini, 87 De Maio, 32 Llorente). All.: Gotti.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Reti: pt 7′ 28′ Zielinski, 30 F. Ruiz, 40 Okaka; st 11′ Lozano, 20′ Di Lorenzo, 45′ Insigne.

Angoli: 8 a 3 per il Napoli.

Recupero: 1′ e 2′.

Ammoniti: Bonifazi per gioco falloso.





