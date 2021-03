Napoli, un morto e un ferito in un agguato a Ponticelli

Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un agguato nella notte a Napoli. Dopo una segnalazione al 113, la Polizia ha trovato a terra, in via Esopo, nel quartiere di Ponticelli, due persone. Giulio Fiorentino, di 30 anni, nato a Torre del Greco, è stato portato alla clinica Villa Betania, dove è morto poco dopo per le ferite da colpi d’arma da fuoco.

Vincenzo Di Costanzo, di 24 anni, trasportato all’Ospedale del Mare, ha riportato ferite alle gambe e all’inguine. Operato, non è ritenuto in pericolo di vita. Entrambe le vittime, secondo quanto riferisce la Polizia, sono già note alle forze dell’ordine.

Sul posto la polizia scientifica che ha compiuto i rilievi ha trovato una decina di bossoli. Ancora ignota la dinamica dell’accaduto. Sul posto non risultano essere presenti impianti di videosorveglianza. Indaga la Polizia di Stato, che ascolterà il 23enne appena sarà possibile.