Napoli, vandalizzata (ancora) la targa dedicata a Berlinguer

La (brutta) storia si ripete. Vandalizzata la targa di Enrico Berlinguer nello slargo di via Toledo che prende il nome dall’ex segretario del partito comunista italiano. Era già successo a gennaio, l’effige fu subito riparata. Stamane la stessa scena: marmo rotto, palo piegato. Tra i primi a darne notizia su Facebook, il consigliere comunale della Sinistra, Mario Coppeto, che ricorda l’anniversario domani 11 giugno della morte di Berlinguer e lancia proprio per domani una mobilitazione nell’omonimo largo.

Ecco il post di Coppeto: “Largo Berlinguer vandalizzato! È la seconda volta. Non è più immaginabile che sia una “ragazzata”. È vandalismo politico su cui Prefettura e Questura dovrebbero investigare. Domani 11 giugno ricorre il 37° anniversario della morte di Errico Berlinguer. Pertato credo che qualche fascistello da strapazzo abbia voluto ricordarcelo a suo modo. Non lo consentiremo. Utile una mobilitazione. Domani pomeriggio vediamoci tutti a Largo Berlinguer per una testimonianza di Democrazia e per ricordare l’amato Errico!”.

Napoli, ripristinata la targa dedicata ad Enrico Berlinguer 03 Febbraio 2021

Lo slargo, a due passi dalla stazione Toledo della linea 1 della Metropolitana, fu intitolato al leader del Pci a dicembre 2014, alla presenza del sindaco de Magistris e della figlia di Berlinguer, Bianca. “Papà ha sempre avuto un grande legame con questa città”, disse la giornalista figlia dell’ex segretario.





