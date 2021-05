Napoli-Verona 1-1: non basta Rrhamani, Faraoni butta gli azzurri fuori dalla Champions League

Pubblicità

NAPOLI – Proprio sul più bello, dopo una straordinaria rincorsa, il Napoli si perde e si fa scippare la Champions dalla Juventus. Contro il Verona gli azzurri non riescono a gestire il gol di vantaggio trovato faticosamente da Rrahmani e si fanno riprendere da Faraoni che, così, spedisce il Napoli in Europa League. Al di là dei meriti del Verona, che si è dignitosamente giocato le proprie carte, va detto che l’1-1 finale è frutto dell’enorme tensione psicologica che ha pesato sulle teste degli uomini di Gattuso. Il Napoli non è riuscito a produrre il solito, spumeggiante gioco messo in mostra nelle ultime gare e ha finito per cadere nella ragnatela tessutagli addosso da un attento Verona.

<<La cronaca della gara>>

Napoli in difficoltà contro il pressing del Verona

Contratto per l’alta posta in palio, il Napoli, con Lozano preferito a Politano, è partito male fin dall’inizio, facendo terribilmente fatica a uscire contro il pressing alto di un Verona spensierato, disposto a non regalare nulla. Gli azzurri non sono quasi mai riusciti ad entrare negli ultimi 20 mt e hanno dovuto attendere il 33′ per creare il primo pericolo a Pandur, con un sinistro a giro dal limite di Insigne che ha lambito il palo. Il Napoli si è risvegliato ma, prima dell’intervallo, non è andato oltre un destro di poco oltre l’incrocio di Lozano. Il Verona, nel frattempo, non è rimasto a guardare mettendo in allerta la retroguardia partenopea con un diagonale di Dimarco e con Kalinic, che si è visto ribattere due tiri ravvicinati da un attento Rrahmani.

Rrhamani illude gli azzurri

L’intervallo non è servito a scuotere il Napoli che, al rientro in campo, ha continuato a non riuscire a prendere in mano il comando delle operazioni. Il Verona ha continuato a giocare con spigliatezza e al 50′ ha impegnato Meret con un diagonale di Dimarco. Malgrado le difficoltà, il Napoli è riuscito comunque ha trovare l’episodio giusto per sbloccare il risultato al 60′: su un angolo dalla destra, Rrahmani ha vinto un rimpallo e ha scaraventato il pallone a fil di palo alla destra di Pandur.

Faraoni gela il ‘Maradona’

Juric ha deciso di dar spazio al terzo portiere, Berardi, e ha messo Lasagna al posto di Kalinic. Mosse che, inconsciamente, hanno dato al Napoli l’idea di aver ormai compiuto il più. Tanto che la squadra ha deciso di difendere il risultato piuttosto che chiudere definitivamente i conti. Errore che è costato carissimo visto che, al 69′, su un lancio dalle retrovie di Gunter, Faraoni ha rubato il tempo a Hysaj e ha battuto Meret con un preciso destro in diagonale. Un gol storico per il Verona che non segnava al ‘Maradona’ da quasi 7 anni.

Petagna sfiora il 2-1 nel finale

Gattuso ha tentato disperatamente il tutto per tutto mettendo in campo tutta l’artiglieria: Politano, Mertens e poi Petagna. Il 4-1-3-2 finale, però, ha prodotto più confusione che occasioni. Il Napoli ha sfiorato il gol solo all’ultimo dei 4′ di recupero con un colpo di testa di Petagna di poco a lato: troppo poco per riprendere per i capelli la Champions. Per il secondo anno di fila il Napoli dovrà di nuovo disputare l’Europa League. Per Gattuso non poteva esserci addio più amaro.

NAPOLI-VERONA 1-1 (0-0)

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (26′ st Mario Rui), Ruiz, Bakayoko (36′ st Petagna), Lozano (22′ st Politano), Zielinski (26′ st Mertens), Insigne, Osimhen.

(25 Ospina, 16 Contini, 38 Costanzo, 3 Zedadka, 4 Demme, 68 Lobotka, 7 Elmas, 56 D’Agostino). All.: Gattuso.

Verona (3-4-2-1): Pandur (18′ st Berardi), Ceccherini (30ì st Lovato), Gunter, Dimarco, Faraoni (30′ st Ruegg), 27 Dawidowicz (40′ pt Udogie), 14 Ilic, 8 Lazovic, 40 Bessa, 20 Zaccagni, 29 Kalinic (18′ st Lasagna). (1 Silvestri, 15 Cetin, 23 Magnani, 4 Veloso, 33 Sturaro, 9 Salcedo, 90 Colley). All.: Juric.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Reti: nel st 15′ Rrahmani, 23′ Faraoni.

Angoli: 5-3 per il Napoli.

Recupero: 2′ e 4′.

Ammoniti: Lozano, Ilic, Dawidowicz, Udogie, Di Marco, Bakayoko per gioco falloso; Gattuso e Juric per comportamento non regolamentare.





