Nascite, mai così tanti gemelli nella specie umana

Mai così tanti gemelli nella specie umana, come adesso. Dal 1980 in avanti, infatti, si è registrato un crescente tasso di nascita gemellare. Nello specifico, ogni anno, sono 1.6 milioni i fratelli più (monozigoti) o meno (dizigoti) identici che cominciano il loro percorso sulla Terra. Un dato in ascesa, che con ogni probabilità ha raggiunto livelli mai toccati prima. A riferirlo i tre autori – Christiaan Monden (a capo del dipartimento di sociologia dell’Università di Oxford), Gilles Pison (ricercatore all’Istituto Nazionale di Studi Demografici di Parigi) e Jeroen Smits (docente di economica comparata alla Radboud University di Nijmegen) – di un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Human Reproduction. La causa di tanti gemelli? Genitori sempre più avanti con gli anni e che fanno ricorso a Pma, tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Al mondo 12 gemelli ogni 1.000 neonati

Collezionando i dati raccolti in oltre 100 Paesi e relativi a due quinquenni (1980-1985 e 2010-2015), i ricercatori hanno avuto la conferma che il numero di gemelli è andato in crescendo a cavallo tra il ventesimo e il ventunesimo secolo. Se si guarda al tasso di natalità, si è passati da 9.1 a 12 gemelli ogni mille neonati. Ovvero: dopo 42 nuove nascite, una porta con sé un gemello. L’incremento è pressoché ubiquitario. Spiega Monden: “Il numero di parti gemellari è aumentato ovunque, eccetto che nei Paesi del Sud America. Negli Stati e nel Canada, l’incremento è stato addirittura dell’80%”. Un dato che è stato rilevato anche in alcuni Paesi africani, in maniera un po’ sorprendente. A causarlo l’aumento della popolazione in corso ormai da diversi anni e destinato a durare almeno fino al 2050: quando 1 neonato ogni 13 sarà nigeriano, secondo le stime della Fondazione Bill e Melinda Gates e dell’Unicef. Anche in Italia le stime sono in crescita. Oggi si considera che il 3% dei nuovi nati venga alla luce al termine di gravidanze multiple. Un dato in crescita a partire dal 1990, che ha irrobustito l’esercito dei fratelli “identici”: superiore alle 600mila unità.

Genitori sempre più grandi e Pma

La tendenza è legata al maggiore ricorso alle tecniche di procreazione assistita (anche se oggi si evita l’impianto di più di un embrione per volta) e all’aumento medio dell’età materna: entrambi fattori che favoriscono la nascita di gemelli. Dopo i 35 anni, infatti, si assiste (in maniera variabile per ogni individuo) a una riduzione della fertilità legata anche alla diminuzione della quantità e della qualità degli ovociti disponibili. A questo fenomeno l’organismo risponde aumentando il reclutamento dei follicoli e generando più ovociti. Inutile dunque stupirsi se, più spesso rispetto al passato, capita di incrociare passeggini doppi, se non tripli. L’aumento dei gemelli, come riportato nello studio, riguarda soprattutto i dizigoti. Ovvero coloro che nascono dalla fecondazione di due ovuli distinti da parte di altrettanti spermatozoi. Un dato in linea con le informazioni in possesso dei demografi, considerando che ogni tre gemelli che arrivano al mondo, ce ne sono due non identici.

Vista la precocità (rispetto all’Italia) con cui le donne affrontano una gravidanza, stupisce che il trend di crescita riguardi anche i Paesi africani. Come documentato in un atlante pubblicato sulla rivista Plos One nel 2011, l’area più prolifica del mondo è rappresentata dalla fascia dell’Africa centrale, da ovest (Nigeria, Guinea, Repubblica Democratica del Congo) verso Est (Tanzania, Mozambico, Comore). Nei Paesi africani è inoltre più elevato il numero di gemelli dizigoti. Un aspetto con ogni probabilità da ricondurre anche a cause genetiche e che – ricordano gli esperti – contribuisce in maniera significativa a fare sì che l’80% dei gemelli oggi nasca in Africa o nei Paesi asiatici. Ragion per cui nei prossimi anni osservate speciali, in virtù del loro peso sulla popolazione mondiale, saranno anche l’India e la Cina. Paesi emergenti in cui stanno prendendo sempre più piede le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Una gravidanza gemellare

Oltre che per ragioni sociali, l’aumento dei gemelli merita di essere osservato anche sul piano sanitario. La gravidanza e il parto gemellare sono infatti esposti a maggiori rischi per quanto riguarda alcune malformazioni, il parto prematuro, il basso peso neonatale e la presenza di alcune complicanze (distress respiratorio, anemia, difficoltà nell’alimentazione, disturbi metabolici) in fase perinatale. Motivo per cui, sebbene il lavoro documenti un calo di queste condizioni dagli anni ’80 a oggi, il fenomeno va osservato, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, dove le opportunità di assistenza e di cura sono inferiori. E i tassi di sopravvivenza dei gemelli, come riportato in uno studio apparso sulle colonne della rivista The Lancet of Public Health nel 2017, sono inferiori.

I gemelli sono infine considerati “preziosi” per dare risposta ad alcune questioni scientifiche ancora irrisolte. Nessuno più di loro permette di scomporre le componenti genetiche e ambientali alla base dei processi fisiologici e dei meccanismi che regolano l’insorgenza di alcune malattie. I più efficaci sono i monozigoti. Nelle loro cellule il Dna è analogo: se uno si ammala e l’altro no la risposta va cercata all’esterno dell’organismo. Diversi i fattori di rischio tenuti sotto osservazione: dal fumo alla dieta, dal grado di attività fisica ai rapporti sociali. Diversi studi hanno evidenziato che nei monozigoti le differenze aumentano con il passare degli anni. Un chiaro segno di come l’epigenetica possa ridisegnare il destino di un gemello e non di un altro: nell’insorgenza delle malattie autoimmuni come nel processo di invecchiamento. Fino al mantenimento della salute, mentale e a cardiovascolare. Fondamentale è pure il confronto tra coppie di gemelli identici (monozigoti) e fraterni (dizigoti), per stimare in quale misura il patrimonio genetico e i fattori ambientali contribuiscano all’espressione di caratteristiche biologiche e psicologiche.





