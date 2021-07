Naufragio al largo della Libia: morte 57 persone

Secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni un naufragio avrebbe causato la morte di 57 persone al largo di Khoms. “Il barcone si sarebbe rovesciato e secondo le testimonianze dei superstiti portati a terra dai pescatori e dalla guardia costiera tra le persone annegate ci sarebbero almeno 20 donne e due bambini”, scrive Safa Msehli, portavoce delle Nazioni Unite a Ginevra. “Siamo inorriditi da un’altra perdite di vite umane a largo delle coste libiche. Il silenzio e l’indifferenza non sono scusabili”, scrive Federico Soda, capo missione dell’Oim in Libia.

Secondo i dati raccolti dall’Oim nell’ultima settimana, dal 18 al 24 luglio sono stati oltre duemila i migranti intercettati nel Mediterraneo centrale e riportati in Libia. Un numero che sale così a 18.282 persone dall’inizio dell’anno, l’anno scorso furono poco più di 11mila. Nel frattempo la Ong Sea Watch comunica su Twitter di essere state invitate dalla guardia costiera libica a lasciare lo scenario dei soccorsi: “Le autorità libiche hanno cercato di vietare a Sea Watch 3 di operare in acque internazionali – scrive la Ong sul social network – Intercettano illegalmente le persone sparando addosso, non ci stupisce che calpestino il diritto marittimo tentando di impedirci di soccorrere. Noi non ci lasceremo intimidire”.