Nave commerciale consegna 200 migranti ai libici. Le ong: “Respingimento illegale”

Ci sono anche decine di bambini, alcuni neonati, tra le centinaia di migranti che in queste ore sono stati intercettati nel Mediterraneo dalla guardia costiera libica, riportati indietro e chiusi nuovamente nei centri di detenzione dove – ribadisce ancora l’Unhcr – non vengono rispettati i diritti umani.

L’ultimo caso è quello della Vos Triton, nave di appoggio ad una piattaforma petrolifera nel Mediterraneo, che ieri ha soccorso 200 persone che si trovavano su una barca di legno con il motore fermo che da ore chiedevano aiuto. E come documentato dall’aereo Seabird della ong tedesca Sea watch, alcune ore una motovedetta libica ha raggiunto la Vos Triton prendendo a bordo i migranti tra cui ci sarebbero anche sette bambini. “Un ennesimo respingimento illegale”, denuncia la Ong. A confermare il trasbordo anche il centralino di allerta Alarm Phone: “Le persone sono state riportate in Libia contro la loro volontà, in condizioni di detenzione, tortura, sequestro”.

“I respingimenti sono vietati dalla Convenzione di Ginevra, è stato violato il diritto internazionale”, aggiunge Open Arms che sottolinea quello che sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo, con più di 1000 persone riportate a Tripoli dalla guardia costiera, in assenza di navi Ong quasi tutte bloccate nei porti da fermi amministrativi dell’Italia.

L’unica in missione è la Geo Barents di Msf che aspetta da tre giorni l’assegnazione di un porto sicuro da Italia o Malta con 410 persone soccorse (le prime cinque giorni fa) in quattro diverse operazioni. Ma il porto sicuro ancora non arriva. Il Viminale è sotto pressione per i tanti arrivi degli ultimi tre giorni. A Lampedusa nell’hotspot ci sono 1350 migranti, una nave quarantena è già piena, un’altra è in arrivo ma ci sono poi i minori ( più del solito) da smistare in centri di accoglienza a terra per la quarantena e i migranti che hanno finito l’isolamento da smistare in strutture in tutta Italia con molte Regioni che fanno resistenza.

L’ultimo di 8 barconi, con 383 persone a bordo, è arrivato questa mattina a Lampedusa dalla Libia e il sindaco dell’isola Totò Martello adesso chiede un incontro al premier Mario Draghi.