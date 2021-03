‘Ndrangheta: arrestato a Lisbona il boss Pelle, tra i 30 latitanti più pericolosi

Pubblicità

Pubblicità

In sedia a rotelle, ufficialmente malato, ma capace di farsi ombra e sparire. A quasi due anni dall’impensabile fuga dal suo appartamento milanese, Ciccio Pakistan – al secolo, Francesco Pelle, condannato all’ergastolo per la faida di San Luca – fra i primi 30 latitanti più pericolosi è stato catturato.

Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo lo hanno scovato nel reparto Covid di una clinica privata in Portogallo, secondo le prime indiscrezioni si sarebbe nascosto dopo essere riuscito a sfuggire per l’ennesima volta alla sentenza che lo avrebbe costretto in carcere almeno per 30 anni. Costretto in sedia a rotelle da una lesione alla colonna vertebrale risultato di un agguato che avrebbe dovuto ucciderlo, per motivi sanitari Pelle aveva strappato la possibilità di attendere fuori dal carcere, con solo obbligo di firma e divieto di uscire dopo le 20, l’esito della sentenza.

‘Ndrangheta, arrestato in Germania il boss latitante Emanuele Cosentino Alessia Candito 02 Marzo 2018

Ma l’11 giugno del 2019, all’indomani del verdetto della Suprema Corte, i poliziotti di Milano che avrebbero dovuto controllarlo di lui non hanno trovato traccia. Nel suo appartamento milanese, proprio accanto all’ospedale Niguarda che lo aveva in cura, c’era solo la moglie, Annunziatina Morabito, con le valigie pronte per il viaggio verso la natia Africo. Del boss, neanche l’ombra. Per gli investigatori, sicuramente grazie alla rete dei clan di San Luca, intervenuta per “salvare” uno dei suoi capi.

La cupola della ‘ndrangheta in Germania dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni 22 Febbraio 2021

Milanese d’adozione da quell’agguato del 2006 che gli è costato l’uso delle gambe, Ciccio Pakistan ha continuato comunque ad avere un ruolo e un peso anche in Calabria. È stato lui – hanno stabilito i giudici – ad ordinare “la strage di Natale” del 25 dicembre 2006, ennesimo episodio dell’infinita faida di San Luca. A cadere avrebbe dovuto essere Giovanni Nirta, considerato il mandante di quell’attentato che lo ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Ma sotto i colpi dei sicari è caduta la moglie del boss, Maria Strangio. Un omicidio che è diventato il punto di non ritorno nella faida di San Luca. La risposta di sangue alla morte di Maria Strangio è arrivata lontano dalla Calabria, a Duisburg, il 15 agosto 2007. Ed è stata una strage. Di fronte al ristorante “Da Bruno” muoiono in sette, tutti affiliati o vicini al clan Vottari. A sparare – dicono le sentenze – c’è anche Giovanni Strangio, il cugino di Maria.

È l’ultimo episodio di una faida infinita e di cui Pelle è stato uno dei protagonisti. Uomo di peso dell’omonimo clan, non ha perso un grammo del proprio potere né durante i periodi di detenzione, né a causa delle sue pregiudicate condizioni di salute. Dal suo feudo è sparito poco dopo l’attentato e per anni è rimasto introvabile per gli investigatori, che lo hanno scovato solo nel 2008 alla clinica Maugeri di Pavia, dove per tutti era “Pasqualino”, vittima di uno sfortunato incidente stradale. Non molto tempo dopo era riuscito ad ottenere prima i domiciliari sanitari per curare in day hospital le lesioni alla schiena, poi misure di sorveglianza ancora più lievi. Ne ha approfittato per sparire quando la condanna all’ergastolo è diventata definitiva, ma la sua fuga si è conclusa.





Go to Source

Tweet Share Pinterest