Nel medagliere da record dell’Italia spiccano Lombardia e Puglia con 7 ori su 10 

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/dossier/olimpiadi-tokyo-2020/nel-medagliere-da-record-dell-and-8217italia-spiccano-lombardia-e-puglia-con-7-ori-su-10/393475/394186?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/dossier/olimpiadi-tokyo-2020/nel-medagliere-da-record-dell-and-8217italia-spiccano-lombardia-e-puglia-con-7-ori-su-10/393475/394186&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Le Olimpiadi di Tokyo saranno ricordate come le migliori della storia dello sport italiano. Con almeno 38 medaglie, è stato già superato con due giorni di anticipo il record di 36, raggiunto a Los Angeles nel 1932 ed eguagliato a Roma nel 1960. Merito in particolare di Lombardia e Puglia, che hanno dato il loro contributo con 19 medaglie, una su due. Su tutte la doppietta di Marcel Jacobs (100 metri e staffetta 4×100 con altri due lombardi, Filippo Tortu ed Eseosa Desalu) e la doppietta tutta made in Puglia nella 20 chilometri di marcia, con gli ori di Massimo Stano e Antonella Palmisano a distanza di 24 ore. Con 7 ori sui 10 totali dell’Italia, Lombardia e Puglia sarebbero tra i primi 25 paesi nel medagliere.





Go to Source

Tweet Share Pinterest