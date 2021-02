Nella scuola di Brindisi i banchi a rotelle sono arrivati dieci anni fa: “Gli strumenti? Sono al servizio dei metodi”

Pubblicità

“Noi li usiamo da dieci anni e non abbiamo mai registrato problemi. Ma dietro l’uso di quelli che sono solo strumenti, e non soluzioni di per sé, ci vogliono metodi didattici adeguati”. Salvatore Giuliano è il preside dell’istituto Majorana di Brindisi, una delle realtà che a livello nazionale si ritaglia sempre uno spazio importante quando si parla di innovazione nelle scuole. E sul tema dei “famigerati” banchi a rotelle introdotti dal ministero dell’Istruzione dopo l’esplosione dell’emergenza Covid può sicuramente dire la sua.

Salvatore Giuliano

La politica, in particolare il centrodestra ma anche Italia Viva, li ha indicati come uno spreco di denaro, riducendoli spesso a oggetto di ironia. In alcuni casi sono stati bollati persino come dannosi, con il ritiro da parte della Regione Veneto per presunti danni alla schiena per gli studenti. Invece al Majorana sono un mezzo simbolo di una didattica diversa e inclusiva. “Si alimenta una polemica ogni volta che si .prova a fare chiarezza. – spiega Giuliano – Da noi la seduta innovativa è stata introdotta da un decennio, quando il Covid non sapevamo neanche cosa fosse. Ma è solo un arredo, fa parte di un aggiornamento che parte dal personale docente con nuove metodologie da applicare a scuola.

C’è un’enorme letteratura sul tema di stili di apprendimento diversi che hanno in comune cooperazione, collaborazione e creatività degli studenti. Per esempio: una volta che viene fatta una rapida verifica della comprensione delle materie da parte dei professori, gli alunni possono unirsi rapidamente in gruppi omogenei o anche eterogenei in cui chi ha già appreso di più può fungere da tutor per gli altri. Ma la differenza la fanno le persone, come per l’uso di un tablet o di un dispositivo tecnologico: non sono mica gli strumenti senza contenuti a rendere una scuola 3.0. Non è certo con l’acquisto di un bisturi che divento un cardiochirurgo, senza competenze”.

In periodo di didattica integrata, rimarca il preside, la percentuale di studenti in presenza è più alta di quella regionale: rispetto a un 80 per cento di studenti pugliesi che preferiscono restare a casa in didattica a distanza, al Majorana la percentuale stimata è del 63. “Oltretutto – continua Giuliano – a nessuno è stato imposto il cosiddetto banco a rotelle, ma questa opportunità era a discrezione degli istituti scolastici. Da noi consentono un distanziamento ottimale, ma il cts chiarisce che dove non è possibile mantenerlo serve la mascherina. E noi, a prescindere, ne abbiamo suggerito l’uso da subito”.

Salvatore Giuliano nel 2018 era stato indicato dal Movimento 5 stelle come ministro dell’Istruzione in pectore di un ipotetico governo Di Maio e ha ricoperto il ruolo di sottosegretario nel primo governo Conte, quando il dicastero era in mano a Marco Bussetti della Lega. Ma nella sua presa di posizione non c’è alcuna influenza politica: “Quell’esperienza è finita con la fine del Conte I. – chiarisce – Da noi quelle sedute si usano da troppo tempo perché possa essere additato”. E su eventuali danni alla salute, come in Veneto? “Non so che tipo di sedute sono state consegnate altrove, ma da parte dei nostri ragazzi non c’è mai stata una segnalazione del genere”.





