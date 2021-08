Nessun compromesso con altri leader afghani: così rinasce l’Emirato

Pubblicità

I talebani stanno perdendo interesse nel mantenere un rapporto con gli Usa e puntano alla ricostruzione dell’Emirato Islamico. Solo qualche mese fa discutevano dei compromessi che sarebbero stati necessari per raggiungere un accordo con le élite politiche di Kabul: il governo ad interim ventilato dall’inviato speciale di Washington Zalmay Khalilzad e dal segretario di Stato Antony Blinken avrebbe dovuto presiedere su negoziati intesi a portare alla formazione di un esecutivo ibrido, che coniugasse elementi dell’Emirato e della Repubblica Islamica. Quei giorni appaiono oggi lontani. I talebani pensano infatti che non siano necessari complessi negoziati su future architetture politico-istituzionali.

Nonostante l’approccio conciliante mostrato a Kabul, si indirizzano verso la proclamazione del secondo Emirato, secondo quanto affermano diverse fonti non solo tra i talebani ma anche tra i loro interlocutori di altri Paesi e in Iran. Intendono mantenere il sistema politico com’è, ma sovrapporgli un “consiglio guida”, alla cui testa siederà il loro leader supremo. Uno dei tre vice, probabilmente Baradar, sarà così nominato presidente. Potrebbe trattarsi di una soluzione temporanea ma al momento non ve ne sono altre sul tavolo.

Le ragioni per questa sterzata in senso di continuità rispetto al regime del mullah Omar sono principalmente due: il desiderio di massimizzare il controllo del Paese, per contenere il caos incipiente, e la percezione che la dissoluzione della Repubblica Islamica provi lo scarso peso delle sue élite.

Nel complesso, secondo una fonte all’interno dei talebani, gli “alleati” tra gli ex della Repubblica Islamica riceveranno solamente il 15% di tutte le posizioni di potere. Le fonti dei talebani parlano vagamente della «libertá» di cui gruppi di vecchi mujahiddin degli anni 1980 godranno nel nuovo sistema e del rispetto che i talebani mostreranno per le loro proprietà e per i loro lealisti. Non è chiaro, tuttavia, come i vecchi mujahiddin possano mettere a frutto tali libertà in assenza di elezioni.

Per anni, i talebani hanno discusso dell’ammissibilità delle elezioni nell’Islam e sono giunti a conclusioni per lo più favorevoli, a certe condizioni. Di fatto, il consenso si stava formando verso un modello elettorale di tipo iraniano. Ora però di elezioni non si parla più. In pubblico, i rappresentanti dei talebani dicono chiaramente che non intendono instaurare un sistema democratico. Di per sé questo non vuol dire molto, perché se i talebani decidessero di tenere elezioni non userebbero l’aborrito termine “coloniale” di “democrazia”. Il fatto che però i talebani non cerchino di rassicurare le élite politiche con promesse di elezioni lascia sospettare che per ora la questione è stata accantonata.

I talebani non hanno grandi incentivi per mettere a punto un qualche sistema elettorale. Gran parte della popolazione afghana era già disillusa da tempo della democrazia portata dagli Americani. Non è nemmeno chiaro se le élite politiche di Kabul, specie quelle delle minoranze etniche, abbiano sollevato la “questione democratica” nei loro colloqui con i talebani. I talebani sembrano puntare sugli interessi economici dell’oligarchia creata dall’accordo di Bonn e consolidatasi con i primi due mandati di Hamid Karzai. In varia misura, i membri dell’élite politica hanno accumulato, tramite traffici ed appropriazioni varie, delle fortune anche assai ingenti. Gran parte di queste fortune sono investite in immobili distribuiti nelle città afghane. Il calcolo de talebani è che pur di rimanere in controllo dei loro investimenti, gli oligarchi si accontenteranno delle briciole del potere politico. I talebani sperano negli investimenti cinesi, mentre l’Iran ha promesso aiuti, nonostante le sue finanze non floride. Non si esclude che anche il Qatar possa contribuire. Nel complesso, però, almeno a breve termine il nuovo regime fronteggerà una grossa penuria di valuta. Gli oligarchi quindi potrebbero contribuire alla ripresa economica.

Su questo, i talebani potrebbero ben aver ragione. Tra mercoledì e giovedì, tre importanti membri dell’élite politica sono usciti allo scoperto, dichiarando il loro appoggio condizionale ai talebani. Haji Mohaqqeq e Karim Khalili, i due principali leader Hazara, e Salahuddin Rabbani, uno dei principali leader tagiki, hanno chiesto un governo inclusivo e rispettoso dei diritti della popolazione. I tre leader hanno scritto in modo coordinato dal Pakistan, dove si trovano in visita da alcuni giorni.

Nondimeno, la strada per i talebani è in salita, se insisteranno a voler concentrare il potere politico nelle mani dei loro leader. Se anche la vecchia oligarchia dovesse salire sul carro del vincitore, non è automatico che riesca a portare con sé il grosso dei seguaci, soprattutto se come è probabile non ci saranno molte spoglie da distribuire. Per ora, le sacche di resistenza attiva in Panshir (dove il vicepresidente Saleh, Ahmad Massud e il ministro della Difesa Bismillah Mohammadi si sono rifugiati) e nei due distretti di Behsud (dove il comandante Hazara Alipoor ha espresso sostegno per i panshiri) non sembrano impensierire troppo i talebani, ma lo scenario della possibile resistenza è aperto. Le milizie che si sono messe d’accordo con i talebani, però, incluse quelle di Rabbani, di Khalili e di Mohaqqeq, come pure di molti altri, sono ancora armate. Molti dei talebani del Nord-est sono ex miliziani di Rabbani, che si sentivano emarginati dai leader del partito. Non si può certo escludere che un processo simile di disaffezione si ripeta nel futuro, questa volta nella direzione opposta.

Inoltre, ci sono già tensioni interne al movimento, dopo che i gruppi che hanno preso il controllo di Kabul (legati al network degli Haqqani e ad altri gruppi di talebani dell’Est) hanno impedito a gruppi di talebani tagiki del Nordest di entrare armati a Kabul. I talebani tagiki, sempre sospettosi della tendenza dei talebani pashtun a concentrare il potere nelle proprie mani, si sono risentiti e già immaginano che nella divisione delle spoglie loro risulteranno perdenti. I maestri talebani della guerra lampo devono ora fare i conti con la difficile are dell’equilibrismo politico.





