New York torna a vivere di notte: vista dall’alto è uno spettacolo di luci e colori

In diverse città americane il ritorno alla normalità sta già avvenendo grazie alle circa 120 milioni di dosi di vaccino somministrate negli States. A New York, i cinema sono stati riaperti da oltre due settimane – ad un anno dal primo lockdown – e così ristoranti, club e bar seppur a capienza ridotta. Il traffico è tornato nelle vie principali della metropoli e la notte newyorchese sembra aver ripreso vita come testimoniano le immagini catturate da un drone in volo sulla città. Uno spettacolo di luci e colori ripresi dall’alto che evidenziano il fascino dello skyline più famoso al mondo. Un volo mozzafiato sopra Manhattan, passando attraverso i grattacieli di Times Square e la 42esima strada, luoghi simbolo della metropoli statunitense

video Reuters





