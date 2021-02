Nfl, Super Bowl, Tom Brady oltre ogni limite: settimo trionfo a 43 anni

Pubblicità

Pubblicità

Ha vinto ancora lui. Tom Brady. Contro pronostico. A 43 anni ha scritto una pagina indelebile del libro d’oro del football. E’ il suo settimo Super Bowl conquistato su 10 disputati. E basterebbe questo.

Ha vinto ancora lui. Tom Brady. E lo ha fatto con una squadra che, prima del suo arrivo, era una Cenerentola della Nfl. I Tampa Bay Buccaneers, la sua nuova maglia, indossata dopo una intera vita sportiva passata (a vincere, ovviamente) nei New England Patriots. Che non credevano più in questo ultraquarantenne carico di gloria, dollari e trofei. Un errore di valutazione già consegnato alla storia di questa disciplina agonistica.

Ha vinto ancora lui. Tom Brady. E lo ha fatto alla sua maniera, guidando il team della Florida e infondendo al gruppo quella mentalità di chi non prende mai in considerazione un possibile fallimento e vede, in ogni difficoltà, una grande opportunità.

(reuters)

Tom terrific ha sconfitto Patrick Mahomes, campione uscente coi suoi Kansas City Chiefs e ha fatto felice i Bucs nello stadio della Florida e davanti a soli 25mila spettatori causa pandemia. Un trionfo che lo consegna alla dimensione del mito.

La cronaca. I primi due drive delle squadre si concludono con un nulla di fatto. Brady stenta e subisce un sack al ritorno in campo. I Chiefs ora hanno una discreta posizione. E guadagnano terreno con le corse. Dalle 49 yard il kicker di KC apre la gara con un field gol: 3-0.

Brady reagisce e guida i suoi con una serie di corse affidate a Fournette e un paio di lanci per Brown. Quindi va in scena un classico: Brady per Gronkowski, come ai tempi dei Patriots. Primo touchdown della partita. Realizzazione ok. Tampa in vanaggio per 7-3 mentre sfuma il primo quarto.

(reuters)

Mahomes non riesce a rispondere e si va al punt. Tocca di nuovo a Brady. I Bucs sfruttano preziosi guadagni con le corse di Jones. Poi Tom terrific pesca Evans e siamo in zona punti. Ma la difesa dei Chiefs respinge letteralmente Jones a nulla dal touchdown. Tampa rinuncia al field gol pur di segnare, ma non passa.

I Chiefs ripartono ma devono percorrere praticamente tutto il campo. Difficile. E infatti nonostante un primo down con Hill si va al punt. Che viene ripetuto per una penalità. Ora sono i Bucs ad avere una buona posizione di campo. Ma la difesa dei Chiefs limita i danni. Da 40 yard il kicker Succop porta altri 3 punti ai Bucs ma una penalità dà un’altra chance a Brady che non si fa pregare e pesca ancora il suo grande amico Gronk. Punto addizionale ok e sono altri 7 punti per Tampa. A 6 minuti dalla fine del secondo quarto Tampa, a sorpresa, conduce per 14-3.

Mahomes deve dare una scossa ai suoi. Lo fa affidandosi al suo bersaglio preferito, Kelce. Ma deve accontentarsi di un field gol. Chiefs 6, Bucs 14.

(afp)

Con un minuto da giocare Brady prova a mettere altri punti sul tabellone. Una penalità lo proietta vicino al td. Messo a segno con un lancio per Brown. Realizzazione perfetta. Finisce il primo tempo: Bucs 21 Chiefs 6.

Scintille in campo tra Brady e il difensore Mathieu. Poi tutti negli spogliatoi. Brady sinora ha dominato con 3 td pass e i suoi veterani, Gronk e Brown. Ma non può dirsi finita: Mahomes è uno specialista nei recuperi.

Inizia il terzo quarto. Palla ai Chiefs. Che indovinano un paio di corse ma non riescono ad andare oltre un field gol dalle 52 yard, è comunque un segnale di vita. Siamo 21 a 9. Brady sa che deve rispondere e lo fa. Prima Gronk poi una galoppata di Fournette per un td che pesa moltissimo. Tampa 28 Kansas City 9.

(reuters)

Mahomes deve accelerare. Ma subisce un sack poi tenta un lancio lungo: è un errore perchè viene intercettato da Winfield. Palla ancora ai Bucs. dovessero segnare si farebbe durissima per KC.

Fournette sembra inarrestabile ma un errore sullo snap vanifica i guadagni di Tampa: niente td ma pur smpre tre punti con un calcio dalle 52 yard. Tampa 31 KC 9.

Un lungo drive per i Chiefs, mentre si chiude il terzo quarto. Tra Brady e un trionfo storico, ora, ci sono soltanto 15 minuti di gioco. Mahomes deve dare tutto e farlo con ritmo e tempestività.

(reuters)

Non ce la fa. Si avvicina ma poi non conclude, braccato dalla grande difesa dei Bucs. Tom Brady adesso ha qualcosa di molto vicino a un match point. I Bucs macinano yard correndo con Jones e Fournette e intanto il tempo corre. A otto minuti dalla fine la palla ritorna a KC. Per la serie: ora o mai più. Ma è un drive lungo e sofferto che non approda a nulla.

Brady ha il pallone a meno di 4 minuti dalla fine. I Bucs sorridono. Finisce col secondo intercetto della sua serata da incubo per Mahomes. Giusto premio per White e la super difesa di Tampa. Settimo Supe Bowl a 43 anni: nessun dubbio, Brady è il più grande di sempre.





Go to Source

Tweet Share Pinterest