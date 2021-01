Nia Dennis dedica l’esibizione alle “black excellence”: arrivano i complimenti di Simone Biles

Pubblicità



La ginnasta americana Nia Dennis, studentessa dell’Università della California di Los Angeles (UCLA) ha ottenuto la vittoria per la sua squadra contro l’Arizona State nell’apertura della stagione. Nia si è esibita in una performance a corpo libero dedicata ai grandi personaggi della cultura afroamericana, la sua. Ha interpretato in modo sublime brani di Kendrick Lamar, Missy Elliot, Soulja Boy, Beyoncé, Tupac, Monica Denise e Megan Thee Stallion, ottenendo un punteggio di 9.975 su 10. Non solo, ha lanciato il video con l’hashtag #blackexcellence raggiungendo milioni di visualizzazioni sui social e arrivando persino alla pluricampionessa olimpica Simone Biles che si è complimentata con lei. “Questa routine di esercizi mi rappresenta per quello che sono oggi come donna. Volevo che la mia esibizione fosse quasi una festa da ballo, perché questa è la mia personalità” ha spiegato Nia Dennis alla stampa.

