No-Green Pass, manifestazione sotto casa del sindaco Ricci. Borghi (Pd): “A guidare la protesta il capo di #IoApro ricevuto da Salvini”

Manifestazione no vax, ieri sera dopo la mezzanotte, sotto casa del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, con decine di persone che scandivano slogan sotto il suo balcone in pieno centro storico. “Da non credere – il commento del primo cittadino, che ha postato una foto dei manifestanti su Facebook – E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale – ha ricordato Ricci -, come ha detto anche il presidente Mattarella. Non sarà difficile individuare i responsabili, perché i social sono pieni di foto e video. Il capo del movimento #ioapro ha pubblicato storie su Instagram, girate davanti il portone di casa mia”, continua Ricci che annuncia che denuncerà tutti e di aver scritto alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese “perché la gestione dell’ordine pubblico è stata del tutto inadeguata. Com’è possibile che sia stato permesso un corteo sotto casa del sindaco? Com’è possibile che per quasi 40 minuti siano stati sotto casa mia, suonando il campanello, senza che nessuno sia intervenuto? È una cosa inaudita, la dimostrazione che i sindaci sono esposti in prima linea su tutti i fronti”.

A guidare la manifestazione sotto casa di Ricci, Umberto Carriera, fondatore del movimento #IoApro, ristoratore noto per essersi opposto all’obbligo di chiusura dei locali alle 18, che in questi giorni è sceso più volte in piazza per protestare contro le nuove decisioni del governo sull’obbligatorietà del Green Pass per accedere in diversi luoghi. E protagonista di molte dirette social con Matteo Salvini. Su Twitter il deputato dem Enrico Borghi, responsabile nazionale Sicurezza del Pd, attacca: “Il capo di un movimento palesemente ostile al governo, ricevuto pochi giorni fa da Salvini, guida una manifestazione sotto la casa del sindaco Matteo Ricci, fa una diretta Instagram e incita all’odio. Tre domande: il prefetto e il questore dov’erano? Va tutto bene così? E Salvini che dice?”.

L’incontro tra Salvini e Carriera in un bar di Pesaro

Tra il segreatrio del Carroccio e il ristoratore c’è stato anche un incontro, sabato scorso: il leader leghista, a Pesaro ospite del gazebo della Lega dove si raccolgono le firme per il referendum per la giustizia, ha incontrato per un caffè informale Carriera. “Abbiamo discusso sul dibattuto Green pass – ha spiegato Carriera – Non è possibile, dopo tutte le restrizioni imposte dai vari lockdown e dai precedenti Dpcm che hanno già arrecato moltissimi danni economici al Paese, che si debba ancora imporre una certificazione per poter prendere parte alla vita sociale”. Ieri, ha guidato la protesta sotto casa di Ricci come dimostrano diverse storia Instagram postate sul suo account.

La manifestazione sotto casa del sindaco di Pesaro, Ricci, postata su instagram da Umberto Carriera

Al sindaco dem di Pesaro sono arrivati molti messaggi di solidarietà. A partire da Enrico Letta: “Vai avanti. Siamo con te. #vaccinarsi”, scrive su un Tweet il segretario Pd. Con Matteo Ricci anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Per la libertà quella vera, senza paura!”.

Solidarietà è stata espressa dal candidato del Pd al Campidoglio Roberto Gualtieri “per questo episodio che alimenta un pericoloso clima di irresponsabilità, come abbiamo visto anche ieri a Roma. I vaccini – aggiunge – sono una risorsa e salvano la vita. Un abbraccio grande a Matteo e alla sua famiglia”. Interviene anche il rivale, Carlo Calenda, candidato sindaco per Roma: “Adesso però una reazione seria dello Stato. Intimidazioni personali da un branco di scappati di casa anche no”, commenta su Twitter.

Vicinanza a Ricci anche dalle capogruppo Pd di Camera e Senato, Debora Serracchiani che commenta: “Le deputate e i deputati democratici sono con Matteo Ricci. Inaccettabili le manifestazioni minacciose dei no vax contro di lui e la sua famiglia. Solidarietà e incoraggiamento ad andare avanti”. E dalla presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi: “Ieri sera nel corso di una protesta no vax a Pesaro alcuni manifestanti si sono fermati sotto alla casa del sindaco Matteo Ricci, minacciandolo e spaventando la famiglia. Vorrei esprimere a nome del gruppo dei senatori del Partito democratico solidarietà al sindaco e ricordare che quella di ieri non era una manifestazione autorizzata e che ciò che è accaduto non è legittimo e non può essere legittimato. Si tratta di un fatto pericoloso che lede le libertà di tutti. La politica deve pronunciare parole chiare e non essere ambigua. Ieri il presidente Mattarella ha parlato in modo molto netto, con un monito che chiama in causa la responsabilità di ognuno di noi”, ha aggiunto.

“Ancora una volta la casa di un sindaco diventa ostaggio di proteste. I no Vax che si dirigono sotto casa del sindaco sono l’ennesima dimostrazione di come, indipendentemente dal tema o dalle competenze, i cittadini riconoscano nel sindaco l’unica figura sul territorio capace di dare risposte o diventare bersaglio delle proteste – dice il presidente Anci Antonio Decaro – Oggi mi auguro che quelle persone che si alternano in tv con posizioni più o meno credibili su vaccini, malattie, green pass e pandemia, creando confusione tra i cittadini e alimentando e giustificando l’irresponsabilità di qualcuno, chiedano scusa a Matteo Ricci per le loro azioni e diano solidarietà ad una famiglia spaventata che ieri si è ritrovata nel ben mezzo di una bagarre violenta e insensata”. E prosegue: “Anche questo fanno i sindaci, parano i colpi di una società in balia delle opinioni di chi si sveglia per primo al mattino. Non saremo leader nei sondaggi nazionali ma siamo certamente i leader riconosciuti sui nostri territori, nei momenti belli e, purtroppo, anche nei momenti brutti. Matteo Ricci è un sindaco dalle spalle larghe, saprà affrontare anche questa”.

Il presidente della Camera, Roberto Fico, sui suoi profili social, si è rivolto a Ricci “vittima di una vera e propria intimidazione sotto la sua abitazione privata. Quello che è successo a Pesaro è un atto inquietante da condannare con forza”. Per la Lega, interviene il deputato Claudio Borghi che ieri era in piazza del Popolo a Roma per manifestare contro il Green Pass: “Minacce e appostamenti sotto le case di chiunque sono intollerabili. Le idee non vengono mai sostenute con la violenza”.

E riguardo alle manifestazioni di ieri nelle piazze contro il green pass “per fortuna c’era poca gente. Spero sia il segnale di un Paese che comprende, come la stragrande maggioranza degli italiani ha già compreso, che l’appello del presidente Mattarella è straordinariamente giusto e significativo”, commenta il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite questa mattina in collegamento con ‘Morning news’ su Canale 5. “A chi è sceso in piazza – attacca – chiedo cosa deve ancora succedere in questo Paese, che ha pagato con oltre 120.000 morti un prezzo drammatico in questa pandemia. Il vaccino è lo strumento, lo dicono tutti gli scienziati, che ci permette di tutelare la nostra salute e quella degli altri”. Il governatore torna poi a criticare i rappresentanti del Carroccio che manifestano in questi giorni contro il Green Pass: “Esponenti leghisti come Borghi e Siri, che scendono in piazza legittimamente se fossero coerenti dovrebbero chiedere le dimissioni degli esponenti della Lega al Governo, visto che il provvedimento sul Green Pass è stato approvato anche dai loro ministri”.





